Kilolarcası varmış! Bulunduğu anda imha edildi

Saat 21.00 itibarıyla başarıyla tamamlanan 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş. Adem Aktaş-12 Özel Birlik Operasyonu' Kulp ilçesinin kuzeydoğusundaki dağlık ve kırsal alanda, dün saat 05.30'da başladı. Jandarma Komando Timleri ve güvenlik korucularıyla başlatılan operasyon kare kare kayda alındı.

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda tespit edilen 3 sığınak ve avcı boy çukuru kullanılamaz hale getirildi. 250 kilogram amonyum nitrat patlayıcı, antitank roketatar mühimmatı ve çok miktarda yaşam malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, Kulp ilçesinin kuzeydoğusundaki dağlık ve kırsal alanda, dün saat 05.30'dan itibaren Jandarma Komando Timleri ve güvenlik korucularıyla başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Çavuş. Adem Aktaş-12 Özel Birlik Operasyonu"nun saat 21.00 itibarıyla başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Operasyonda kış üslenmesi amacıyla teröristlerce kullanılan, biri 45 metrekare büyüklüğünde, 2 oda ve mutfaktan oluşan sığınak olmak üzere toplam 3 dolu kış sığınağı ve avcı boy çukurunun tespit edilmesinin ardından kullanılamaz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, arama faaliyetlerinde sığınaklar ile toprağa gömülü vaziyette bulunan malzemelere ilişkin şunlar kaydedildi:

"Antitank roketatar mühimmatı, 250 kilogram amonyum nitrat patlayıcı, 5 infilaklı fitil, 3 elektrikli fünye, akü iç plaka bloğu, 320 büyük boy pil, 4'lü pil bloğu, 14 adet kalem pil, anahtarlık tipi uzaktan kumanda, 400 metre kablo, 10 adet büyük tüp, 6 küçük tüp, 6 terörist kıyafeti, 25 çift mekap ayakkabı, 16 çift eldiven, 10 kilogram bulgur, 6 kilogram salça, 19 kilogram zeytinyağı, 220 kilogram ayçiçek yağı, 25 kilogram vita yağı, 10 kilogram kuru soğan, 10 kilogram patates, 10 kilogram helva, ocak, 100 çivi, 100 metre halat, 5 torba kına, muhtelif giyim malzemeleri ve çok sayıda muhtbulunuelif ilaç ve örgütsel doküman."