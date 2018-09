Kilolarından kurtulmak için yardım bekliyor

Hatay'ın Hassa ilçesinde yaşayan 180 kilogram ağırlığındaki iki çocuk annesi Fidan Altın, fazla kilolarından kurtulmak için kendisine uzanacak yardım elini bekliyor.

İlçeye bağlı Akbez Mahallesi'nde eşi ve iki çocuğuyla yaşayan Fidan Altın (37), 14 yıl önce doğum yapmasının ardından parkinson hastalığına yakalandı.

Rahatsızlığı nedeniyle ilaç kullanan ve ardından kilo almaya başlayan Altın, 180 kilograma kadar ulaştı ve hareket edemeyecek duruma geldi.

Altın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aşırı kilolarından kaynaklı şeker, kolestrol, kalp rahatsızlığının da bulunduğunu söyledi.

Kilosu nedeniyle ev işlerini yapamadığını ifade eden Altın, günübirlik işlere giden eşinin de kendisine baktığı için çalışamadığını kaydetti.

Bir an önce kilolarından kurtulup sağlığına kavuşmak istediğini dile getiren Altın, "Maddi imkansızlıklardan tedavi olamıyorum. Şu an 180 kiloya ulaştım. Hiçbir işimi yapamıyorum. Haraket etmekte güçlük çekiyorum. Eşimle 13 ve 14 yaşındaki iki çocuğum ev işlerini yapıyor. Bir an önce kilolarımdan kurtulmak istiyorum." diye konuştu.