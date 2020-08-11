Kilolarından kurtulmak isteyen 73 yaşındaki kadının inanılmaz dönüşümü

Kanada’dan Joan MacDonald kaldığı bakım evinde kendini kilolarından dolayı rahatsız ve kızgın hissetti.

Doktoru Joan’a hareketsiz yaşam tarzını sürdürmesi durumunda ilaçları artırması gerektiğini söyledi. Joan’ın kızı Michelle ise profesyonel aşçı ve bir yogi olarak yenilenmesi için annesine yardım etmeye karar verdi.

70 yaşındayken yaşamını değiştirmeye karar veren Joan, 3 yıl sonra tamamen bambaşka birine dönüştü ve dünyanın dört bir yanından insanlara da değişebilmeleri için ilham verdi. Joan’ın Instagram’da 850 bin takipçisi var.

Joan, paylaştığı bir postunda “İnsanlara hiçbir zaman benim fotoğrafımı çekmelerine izin vermezdim, çünkü olduğum yeri kabul edemiyordum. Orası çok zor bir yerdi ve orada uzun süre kaldım” sözlerine yer verdi.

Sıklıkla ağırlık çalışırken fotoğraf paylaşan Joan’ın takipçileri, onun 70’lerinde olduğuna inanamıyor.

Dönüşümünün öncesi ve sonrasına ait fotoğraflar yayınlayan Joan, sahip olduğu görünüm için her gün düzenli olarak çalışıyor.