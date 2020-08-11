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Kilolarından kurtulmak isteyen 73 yaşındaki kadının inanılmaz dönüşümü

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.08.2020 13:09 | Son Güncelleme

50’li 60’lı yaşlarında gelen çoğu insan için sağlıklı yaşam denince akla gelen ilk şey spor salonuna gitmek olmuyor. Ancak 73 yaşındaki bu kadın, spor yapmak ve hayatını değiştirmek için asla geç kalınmadığının bir kanıtı.

Kilolarından kurtulmak isteyen 73 yaşındaki kadının inanılmaz dönüşümü

Kanada’dan Joan MacDonald kaldığı bakım evinde kendini kilolarından dolayı rahatsız ve kızgın hissetti.

Doktoru Joan’a hareketsiz yaşam tarzını sürdürmesi durumunda ilaçları artırması gerektiğini söyledi. Joan’ın kızı Michelle ise profesyonel aşçı ve bir yogi olarak yenilenmesi için annesine yardım etmeye karar verdi.

70 yaşındayken yaşamını değiştirmeye karar veren Joan, 3 yıl sonra tamamen bambaşka birine dönüştü ve dünyanın dört bir yanından insanlara da değişebilmeleri için ilham verdi. Joan’ın Instagram’da 850 bin takipçisi var.

Joan, paylaştığı bir postunda “İnsanlara hiçbir zaman benim fotoğrafımı çekmelerine izin vermezdim, çünkü olduğum yeri kabul edemiyordum. Orası çok zor bir yerdi ve orada uzun süre kaldım” sözlerine yer verdi.

Sıklıkla ağırlık çalışırken fotoğraf paylaşan Joan’ın takipçileri, onun 70’lerinde olduğuna inanamıyor.

Dönüşümünün öncesi ve sonrasına ait fotoğraflar yayınlayan Joan, sahip olduğu görünüm için her gün düzenli olarak çalışıyor.

Joan, paylaştığı bir postta “Üç yıl önce bu uzun ve yavaş yolculuğa başladım. Şimdi gerçekten bunun bir sonu olmadığını anlıyorum. Her yeni gün yeni bir yöne doğru hareket ediyorum. Her ay yeni bir kilometre taşı. Her yıl tamamen değişmiş gibi görünüyorum. Artık değişmeyeceğimi düşünsem bile, yine de değişiyorum. Hepimizin sınırsız olduğunu fark ettim. Değişme kararını herhangi bir zamanda alabiliriz. Değişmek ne kadar zor olursa olsun amacımızda ısrar etmeli ve ilerlemeyi sürdürmeliyiz. Bu işe ilk başladığım zaman şu an olduğum yere gelebileceğimi hayal bile edemezdim. Sağlığımı geri kazanmak ve ilaçlardan kurtulmak istemiştim. Geçtiğim her kapı, yeni bir kapı açtı. Umarım hepiniz büyümeyi seçersiniz. Kendini sevmeyi öğrenmek, kendinize bakmanın en iyi yoludur” sözlerine yer verdi.


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