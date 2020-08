Kilolarından kurtulmak isteyen 73 yaşındaki kadının inanılmaz dönüşümü

Joan, paylaştığı bir postta “Üç yıl önce bu uzun ve yavaş yolculuğa başladım. Şimdi gerçekten bunun bir sonu olmadığını anlıyorum. Her yeni gün yeni bir yöne doğru hareket ediyorum. Her ay yeni bir kilometre taşı. Her yıl tamamen değişmiş gibi görünüyorum. Artık değişmeyeceğimi düşünsem bile, yine de değişiyorum. Hepimizin sınırsız olduğunu fark ettim. Değişme kararını herhangi bir zamanda alabiliriz. Değişmek ne kadar zor olursa olsun amacımızda ısrar etmeli ve ilerlemeyi sürdürmeliyiz. Bu işe ilk başladığım zaman şu an olduğum yere gelebileceğimi hayal bile edemezdim. Sağlığımı geri kazanmak ve ilaçlardan kurtulmak istemiştim. Geçtiğim her kapı, yeni bir kapı açtı. Umarım hepiniz büyümeyi seçersiniz. Kendini sevmeyi öğrenmek, kendinize bakmanın en iyi yoludur” sözlerine yer verdi.