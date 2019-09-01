HABER

Kilolarından kurtulup "asker" olmayı hayal ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 11:43 | Son Güncelleme

Ankara'nın Bala ilçesinde yaşayan 154 kilo ağırlığındaki Fatih Akkoyun, fazla kilolarından kurtulup vatani görevini yerine getirmenin ve takım elbise giyebilmenin hayalini kuruyor - Fatih Akkoyun: - "Rahatsızlığım nedeniyle çalışabilecek durumda değilim. Ne ben ne de ailem ameliyat için istenen parayı karşılayabilecek durumdayız. Hayırseverlerden yardım bekliyorum"

ERTUĞRUL SUBAŞI - Ankara'nın Bala ilçesinde yaşayan 154 kilo ağırlığındaki Fatih Akkoyun, fazla kilolarından kurtulup vatani görevini yerine getirmeyi ve ardından takım elbise giyebilmeyi hayal ediyor.

Henüz 22 yaşında olmasına rağmen fazla kiloları nedeniyle hareket zorluğu yaşayan Akkoyun, günün büyük bölümünü anne ve babasının yanı sıra iki kız kardeşiyle geçiriyor.

Bahçedeki tavuk ve ineklerle ilgilenen Akkoyun, kısa süreli yürüyüşlerde bile zorlandığı için dışarı çıkamıyor.

Hormon bozukluğu nedeniyle 3 yaşından bu yana kilo alan Akkoyun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastalığı yüzünden ilk ve ortaokul dönemlerinde kendisiyle dalga geçildiğini, lisede öğrenimine ara vermek zorunda kaldığını söyledi.

Tedavi için toplu taşıma araçlarıyla Ankara'ya gidip gelmek zorunda olduğunu ancak aşırı kilolu olduğu için bazen minibüse alınmadığını anlatan Akkoyun, hayırseverlerin ve yetkililerin desteğiyle obezite tedavisinin ardından mide küçültme ameliyatı olmayı istediğini dile getirdi.

- Hayırseverlerden destek bekliyor

Fatih Akkoyun, Ankara'daki bazı hastanelerde yatarak tedavi gördüğünü ancak bir türlü zayıflayamadığını dile getirdi.

Bu süreçte özel bir kliniğe de müracaat ettiğini ve mide küçültme ameliyatı için kendisinden 16 bin lira istendiğini ifade eden Akkoyun, "Rahatsızlığım nedeniyle çalışabilecek durumda değilim. Ne ben ne de ailem ameliyat için istenen parayı karşılayabilecek durumdayız. Hayırseverlerden yardım bekliyorum. Hayalim kilo vermek, askere gidebilmek ve takım elbise giyebilmek." diye konuştu.

Anne Fatma Akkoyun da oğlunun tedavisi için uzun zamandır uğraştıklarını, hastanede tedavi gördüğü dönemlerde birkaç kilo veren evladının eve döndükten sonra hızla kilo almaya başladığını aktardı.

Oğlunun da yaşıtları gibi herhangi bir sağlık sorunu olmadan hayatını sürdürmesini istediğini vurgulayan Akkoyun, maddi durumlarının ameliyatı gerçekleştirmeye yetmediğine işaret etti.

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdı'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdı
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: "İlçe emri uygulaması güzel"Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: "İlçe emri uygulaması güzel"
Bakan Gül: 'Yargı Reformu Strateji Belgesi' yeni adli yılın temel ajandasıBakan Gül: 'Yargı Reformu Strateji Belgesi' yeni adli yılın temel ajandası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bala Fatih Akkoyun Keklicek Obez obezite

En Çok Okunan Haberler

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Yaşar İpek'in açıklaması sonrasında Seren Serengil'den kötü haber

Yaşar İpek'in açıklaması sonrasında Seren Serengil'den kötü haber

Resti çektiler! 'Söylenip durmayın! Biz istediğimizi yaparız'

Resti çektiler! 'Söylenip durmayın! Biz istediğimizi yaparız'

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

Canlı yayında olay iddia! 'Avcı gider'

Canlı yayında olay iddia! 'Avcı gider'

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Peş peşe şüpheli ölümler! Aynı yerde bir ceset daha bulundu

Peş peşe şüpheli ölümler! Aynı yerde bir ceset daha bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşi 'Beni öldürmeye geliyor' dedi, üzerinden bunlar çıktı!

'Beni öldürmeye geliyor' dedi, üzerinden bunlar çıktı!

Son dakika: Adalet Bakanı Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Gümüşhane’de hayvan üreticilerine dolandırıcı şoku! Sırra kadem bastı

Bir ilçeyi dolandırıp, sırra kadem bastı

Gaziantep'te motosikletler çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te motosikletler çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Bursa'da dehşet! Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Marmara Denizi’nde balıkçılar umduğunu bulamadı

Marmara'da balıkçılar umduğunu bulamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.