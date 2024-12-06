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  4. Kilolarıyla başı dertte! Nurgül Yeşilçay Suudi Arabistan'daki festivale damga vurdu

Kilolarıyla başı dertte! Nurgül Yeşilçay Suudi Arabistan'daki festivale damga vurdu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
06.12.2024 08:05
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Son olarak Veda Mektubu dizisinde hayat verdiği 'Alanur Yıldız' karakteri ile adından söz ettiren ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay son dönemde aldığı ve verdiği kilolarla gündemde. 30 günde 17 kilo veren ünü isim yaz tatilinde verdiği kiloları geri almıştı. Şimdilerde yeniden diyette olan güzel oyuncu Suudi Arabistan’daki Red Sea Film Festivali'ne katıldı.

Kilolarıyla başı dertte! Nurgül Yeşilçay Suudi Arabistan'daki festivale damga vurdu

İkinci Bahar, Asmalı Konak, Melekler Adası, Belalı Baldız, Paramparça, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Gülperi ve son olarak Veda Mektubu gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay yine gündemde.

Bir ara sıkı diyet yaparak fit haliyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Nurgül Yeşilçay 1 ayda tam 10 kilo vermişti. 16 saat aç kalarak kilo verdiği dile getiren ünlü oyuncu yaz aylarında çıktığı tatilde verdiği kiloları geri aldı.

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TAM NOT ALDI

Şimdilerde yine diyet yapan ünlü oyuncu bu defa Suudi Arabistan’daki Red Sea Film Festivali'nde boy gösterdi. Geceye kırmızılar içerisinde katılan Yeşilçay bu haliyle takipçilerinden tam not aldı.

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YORUM YAĞDI

Göğüs dekolteli elbisesiyle geceye damga vuran Nurgül Yeşilçay'a sosyal medyada; 'harika görünüyorsun', 'her halinle güzelsin', 'büyüleyici bir güzelliğin var', 'kırmızı çok yakışmış' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Nurgül Yeşilçay
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