Kilolarıyla gündem olan Selena Gomez dekoltesiyle nefes kesti

Bipolar ilaçları kullandığı için hızlı bir şekilde kilo aldığı konuşulan ünlü oyuncu Selena Gomez, Los Angeles'ta düzenlenen Altın Küre Ödül Töreni'ne iddialı stiliyle damga vurdu.

Mor tonlarında kolluklar takan Selena Gomez'in elbisesinde minik bir yırtmaç da vardı.

Güzel oyuncunun Altın Küre pozlarına sosyal medya kullanıcıları da kayıtsız kalamadı.

Bazı kullanıcılar Gomez'e kilonun yakıştığını söylerken, bazıları ise elbiseyi yaşına uygun bulmadı.

Yakın zaman önce Cabo'da dostlarıyla tatil yapan yıldız, kendisini görüntüleyen gazetecilere kıvrımlarını sergilemişti.

Selena Gomez'in bu pozları, hayranları tarafından oldukça özgüvenli bulundu.



