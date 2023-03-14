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Kilolarıyla gündem olmuştu! Selena Gomez göğüs dekoltesiyle sınırları zorladı

14.03.2023 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aldığı kilolar ile uzun süre gündemde kalan Selena Gomez sosyal medyadaki iddialı pozları ile çok konuşuluyor. En son 'Only Murders In The Building' dizisinde rol alan Gomez'in paylaşımına Miley Cyrus da kayıtsız kalamadı.

Kilolarıyla gündem olmuştu! Selena Gomez göğüs dekoltesiyle sınırları zorladı

Sağlık sorunları nedeniyle aldığı kilolarla çok konuşulan Selena Gomez sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Güzelliği ile bakana bir daha baktıran Selena Gomez son paylaşımında Miley Cyrus'u etiketledi.

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Miley Cyrus ise kalp emojisi ile Gomez'e yanıt verdi. Fotoğrafı beğenenler arasında Şeyma Subaşı da yer aldı.

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Psikolojik sorunlarla mücadele ettiği konuşulan Selena Gomez'in bipolar ilaçları kullandığı için kilo aldığı iddia edilmişti.

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Selena Gomez, kendisi gibi sağlık soruları yaşayıp aldığı ilaçlarla kilo alan kişilere "Bunu bıraktığımda, kilo verme eğilimindeyim. Yaşadıklarından utanç duyan kişileri cesaretlendirmek istedim" diyerek seslenmişti.

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Instagram'da 398 milyon takipçisi olan Gomez 6 yıl aranın ardından "Instagram’ın en çok takip edilen kadını" unvanını Kylie Jenner’dan alarak ilk sıraya yerleşti.


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