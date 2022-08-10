Kilolu fotoğrafı kullanılınca ünlü dergiye dava açtı

Iraklı aktris ve sunucu Enas Taleb, Economist dergisinin "Arap Dünyasında Kadınlar Neden Erkeklerden Daha Şişmandır?" başlıklı makalesinde kilolu olduğu bir fotoğrafı kullanması nedeniyle dava açtı.

İngiltere merkezli haftalık haber, uluslararası ilişkiler ve ekonomi dergisi Economist, yayınladığı "Arap Dünyasında Kadınlar Neden Erkeklerden Daha Şişmandır?" başlıklı makalesinde Iraklı aktris ve sunucu 42 yaşındaki Enas Taleb’in 9 ay önce Irak'taki Babylon Uluslararası Festivali’nde çekilmiş bir fotoğrafını kullanması nedeniyle Taleb tarafından dava edildi.

Kilolu olduğu fotoğrafın bağlam dışında, izni olmadan kullanıldığını belirten Taleb, söz konusu fotoğrafın kullanılması ile özgürlüğünün ve mahremiyetinin ihlal edildiğini ifade etti. Taleb, Economist dergisi hakkında İngiltere'de yasal işlem başlattığını belirterek, söz konusu fotoğrafın fotoşop olduğunu iddia etti.

Taleb, makaleyi "genel olarak Arap kadınlarına ve özelde Iraklı kadınlara hakaret" olarak nitelendirerek, Economist’in neden "Avrupa veya ABD’de değil de Arap dünyasındaki şişman kadınlara ilgi duyduğunu" sordu.

Economist’in makalesinde, Irak'ta kadınları evde tutan yoksulluk ve toplumsal kısıtlamaların, Arap kadınların erkeklerden daha fazla kilolu olmasının nedenleri arasında olduğu savunulurken, Iraklı erkeklerin kadınlardaki ideal vücut olarak Enas Taleb'i sık sık örnek gösterdiği öne sürüldü.

MAKALE, SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Economist’in yayınladığı makale sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu. Sosyal medya kullanıcıları, söz konusu makaleyi, "ırkçı", "cinsiyetçi" olarak nitelendirerek, Arap kadınlarını "utandırdığını" ifade etti.

Taleb, Irak'ın en tanınmış aktrisleri arasında yer alırken ve Instagram’da 9 milyon takipçisi bulunuyor. (İHA)

