Kilolu olduğu için dışlanmıştı! Şimdi dergilerin aranan yüzü

Şimdilerde ise en ünlü dergiler onun peşinde!

Hunter McGrady

MODEL OLMAK ÇOCUKLUK HAYALİYDİ Kaliforniya doğumlu 25 yaşındaki Hunter McGrady, küçük yaşlardan beri model olmak istiyordu.

AJANSLAR YÜZÜNE BAKMADI Aktör bir anne ve model bir babaya sahip olan genç kadın, model olma hayaliyle 15 yaşında 4 ajansa başvurdu ve hepsinden kilolu olduğu gerekçesiyle eli boş döndü.

SIFIR BEDEN OLMAK İÇİN ÇABALADI Ajansların kendisine dayattığı sıfır beden algısına yenik düşen McGrady, zayıflamak için her yolu denedi. Üstelik, kilolu bir kadın olduğu için özgüvensiz bir süreçten geçiyordu.

BÜYÜK BEDEN MANKENLİĞİ KEŞFETTİ Genç kadın, 19 yaşında kilo verme çabasını anlamsız bulmaya başladı ve kendisini kalıplara sokmaya çalışan sisteme inat, büyük beden mankenliği keşfetti.

KENDİSİ GİBİ KİLOLU MODELLERE RASTLADI Hunter McGrady'nin, Vogue İtalia'nın kapağında yer alan beden modeller Robyn Lawley, Tara Lynn ve Candice Huffine'i görmesiyle hayatı değişti.

46 BEDEN MANKEN Büyük beden mankenlik kariyerine bir hafta içinde 3 markayla anlaşma imzalayarak başladı. Üstelik, o sırada 46 bedendi.

EN KIVRIMLI MODEL SEÇİLDİ Zamanla birçok ünlü derginin aranan yüzü olan genç manken, ünlü 'Sports Illustrated' dergisinin en kıvrımlı modeli seçildi.