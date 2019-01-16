MAGAZİN

Kilolu olduğu için dışlanmıştı! Şimdi dergilerin aranan yüzü

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.01.2019 11:03 | Son Güncelleme

Hunter McGrady isimli genç kadın, model olma hayaliyle başvurduğu bütün ajanslardan geri çevrildi.

Şimdilerde ise en ünlü dergiler onun peşinde!

Hunter McGrady

MODEL OLMAK ÇOCUKLUK HAYALİYDİ

MODEL OLMAK ÇOCUKLUK HAYALİYDİ
Kaliforniya doğumlu 25 yaşındaki Hunter McGrady, küçük yaşlardan beri model olmak istiyordu.

AJANSLAR YÜZÜNE BAKMADI

AJANSLAR YÜZÜNE BAKMADI
Aktör bir anne ve model bir babaya sahip olan genç kadın, model olma hayaliyle 15 yaşında 4 ajansa başvurdu ve hepsinden kilolu olduğu gerekçesiyle eli boş döndü.

SIFIR BEDEN OLMAK İÇİN ÇABALADI

SIFIR BEDEN OLMAK İÇİN ÇABALADI
Ajansların kendisine dayattığı sıfır beden algısına yenik düşen McGrady, zayıflamak için her yolu denedi. Üstelik, kilolu bir kadın olduğu için özgüvensiz bir süreçten geçiyordu.

BÜYÜK BEDEN MANKENLİĞİ KEŞFETTİ

BÜYÜK BEDEN MANKENLİĞİ KEŞFETTİ
Genç kadın, 19 yaşında kilo verme çabasını anlamsız bulmaya başladı ve kendisini kalıplara sokmaya çalışan sisteme inat, büyük beden mankenliği keşfetti.

KENDİSİ GİBİ KİLOLU MODELLERE RASTLADI

KENDİSİ GİBİ KİLOLU MODELLERE RASTLADI
Hunter McGrady'nin, Vogue İtalia'nın kapağında yer alan beden modeller Robyn Lawley, Tara Lynn ve Candice Huffine'i görmesiyle hayatı değişti.

46 BEDEN MANKEN

46 BEDEN MANKEN
Büyük beden mankenlik kariyerine bir hafta içinde 3 markayla anlaşma imzalayarak başladı. Üstelik, o sırada 46 bedendi.

EN KIVRIMLI MODEL SEÇİLDİ

EN KIVRIMLI MODEL SEÇİLDİ
Zamanla birçok ünlü derginin aranan yüzü olan genç manken, ünlü 'Sports Illustrated' dergisinin en kıvrımlı modeli seçildi.

KENDİSİYLE GURUR DUYUYOR

KENDİSİYLE GURUR DUYUYOR
Kendisini çirkin hissettiği günlerin geride kaldığını söyleyen McGrady, 46 beden ve bununla gurur duyuyor.
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Hunter McGrady kilo

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