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Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu! Herkes oraya akın etti

22.05.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da havaların ısınması ile birlikte güzel havayı fırsat bilen piknikçiler Belgrad Ormanı’na akın etti. Araçları ile ormana girmeye çalışan piknikçiler kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu.

Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu! Herkes oraya akın etti

İstanbul’da hafta sonu havaların güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar Belgrad Ormanı’nda bulunan piknik alanlarına akın etti. Araçları ile Sarıyer, Bahçeköy’de bulunan Belgrad Ormanı girişine gelen vatandaşlar uzun araç kuyruğu oluşturdu. İçeri girmeyi başaran vatandaşlar aileleri ile birlikte piknik yaptı.

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"PİKNİĞE GELDİK AMA TRAFİĞE YAKALANDIK"

Belgrad Ormanı’na girmek için bekleyen Hüseyin Kılıç, "Bugün hava güzel, ailemizle pikniğe geldik ama trafiğe yakalandık, yapacak bir şey yok" şeklinde konuştu.

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Özel bir kurstan öğrencileri ile birlikte piknik yapmaya gelen Recep Öztürk ise, "Hava almak, nefes almak için iyi bir gün oldu. Piknik de çok güzel, hava da çok güzel, öğrencilerimizle geldik. Bakırköy’den bir kurs öğrencileri. Öğrencilerimizle birlikte buradayız bugün" şeklinde konuştu. (DHA)

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