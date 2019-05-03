"Kilometrelerce Gülücük" kafilesinin Gazze'ye yardımları sürüyor

Gazze'ye destek amacıyla yola çıkan "Kilometrelerce Gülücük- 36" kafilesi insani yardımları iletmek üzere Gazze'ye ulaştı.

Gazze'yi Destekleme Heyetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malezya, Ürdün, Kuveyt, Güney Afrika, İngiltere, İsveç ve Hollanda'dan gönüllüler, kafileye katılmak üzere Mısır'da toplandı.

Kafile, Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı konumundaki Refah Sınır Kapısı'ndan geçerek, Gazze'ye ulaştı.

Heyet Başkanı Assam Yusuf, İsrail ablukası altındaki Gazze'de insani durum ve yaşam şartlarıyla ilgili sağlıklı bilgi edinme amacı taşıdıklarını belirtti.

Yusuf, işgal ve gerçeklerin çarpıtılmasına karşı Filistin halkına yardım ve destek vermek istediklerini vurguladı.

Kafileyle birlikte ilk ilaç kamyonunun geldiğini ifade eden Yusuf, ilerleyen günlerde de yaklaşık 100 bin dolar değerinde tıbbi yardım malzemesinin temin edileceğini aktardı.

Yardımların Endonezya'daki yardım kuruluşu KNRP tarafından temin edildiğine işaret eden Yusuf, İsrail ablukasına maruz kalan Gazze'nin daha çok alanda özellikle sağlık konusunda yardıma ihtiyaç duyduğunu belirtti.