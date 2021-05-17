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  4. Kilometrelerce kuyruk oldu! Karadeniz Sahili'nde göç yoğunluğu

Kilometrelerce kuyruk oldu! Karadeniz Sahili'nde göç yoğunluğu

17.05.2021 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tam kapanmanın sonlanmasının ardından çay ve fındık hasadı için yola çıkan Karadenizliler, sahil yolunda yoğunluk oluşturdu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanma bu sabah itibariyle sona erdi. Kapanmanın sonra ermesiyle Doğu Karadeniz’deki kent merkezlerinde bazı cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı.

EVDE BUNALAN DA TATİL İÇİN YOLA ÇIKTI

Tam kapanma sonrası evlerinde bunalıp pandemi stresinden uzaklaşmak isteyenler, yeşil doğasında tatil yapmak için Karadeniz’e yöneldi.

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TRAFİK KİLİTLENDİ

Tatilcilerin yanı sıra çay ve fındık hasat ve hazırlığı için yola çıkanlar Karadeniz Sahil yolunda yoğunluğa neden oldu, yer yer trafik kilitlendi.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) tam kapanma

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