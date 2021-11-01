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  4. Kilometrelerce kuyruk oluştu! 43 ilin geçiş güzergâhında trafik yoğunluğu

Kilometrelerce kuyruk oluştu! 43 ilin geçiş güzergâhında trafik yoğunluğu

01.11.2021 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergâhı "kilit kavşak" Kırıkkale’de, 3 buçuk günlük tatilin ardından geri dönüş yoluna geçen binlerce vatandaş, trafik yoğunluğuna neden oldu.

Kilometrelerce kuyruk oluştu! 43 ilin geçiş güzergâhında trafik yoğunluğu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla uygulanan 1 buçuk günlük resmi tatilin hafta sonu ile birleşmesini fırsat bilen vatandaşlar, vakitlerini farklı şehirlerde değerlendirdi. 3 buçuk günlük tatilin sona ermesiyle geri dönüş yolunda, "kilit kavşak" Kırıkkale’de trafik yoğunluğu yaşandı. 43 ilin geçiş güzergâhında akşam saatlerinden itibaren başlayan trafik, gece yarısına kadar sürdü.

DURMA NOKTASINA GELDİ

Ankara-Samsun D-200 kara yolu üzerindeki Balışeyh istikametinden başlayan trafik yoğunluğu, Yahşihan ilçesine kadar uzandı. Kırıkkale-Kayseri D-765 kara yolunda ise trafik etkili oldu. Kilit kavşaktaki trafik, zaman zaman durma noktasına geldi. Yaşanan trafik yoğunluğu, drone ile havadan görüntülendi.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, kavşaklarda trafiğin akışını rahatlamak için gün boyu yoğun mesai harcadı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale
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