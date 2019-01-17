Kilometrelerce uzaktaki kızını örgütün elinden böyle kurtardı

Hollanda'da yaşayan Türk vatandaşı Faruk Atıcı, kızı Melis ile 5 aylık torununu kurtarmak için verdiği müthiş mücadeleyi Hollanda Televizyonu'na (NOS) anlattı. BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın aktardığı habere göre, Melis'in öyküsü, erkek arkadaşı Yusuf'un birkaç yıl önce terör örgütü IŞİD'e katılmak için Suriye'ye gitmesiyle başlamış. 20'li yaşların başındaki genç kadın, Yusuf'a aşık olduktan sonra giderek radikalleşmiş. HOLLANDA'DAN SURİYE'YE GİTTİ Yaklaşık 2 yıl önce de, "Cennete gideceğim" diyerek Hollanda'daki evinden kaçıp, Suriye'ye geçmiş. Kızının, geleceği belirsiz bir karanlığa adım attığını belirten Faruk Atıcı, polise haber vermiş. Aile, uzun bir süre kızlarıyla bağlantı kuramamış. Bu süre içerisinde Yusuf adlı cihatçıdan bir erkek çocuk sahibi olan Melis, IŞİD'e yönelik operasyonların yoğunluk kazandığı günlerde ailesini arayarak Hollanda'ya dönmek istediğini söylemiş. TERÖR ÖRGÜTÜ HAPİSHANE KAMPINA GÖTÜRDÜ Bu sırada sevgilisi Yusuf, hava operasyonları sırasında öldürülmüş. Melis, bebeği ile birlikte insan kaçakçılarının yardımıyla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışmış. Ancak yoğun bombardıman nedeniyle Türkiye'ye ulaşamamış. Sınır bölgesinde terör grupları tarafından yakalanan Melis, bebeği ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PYD/YPG'nin denetimindeki bir kampa götürülmüş. Kamptaki diğer Hollandalı kadınlarla birlikte Lahey hükümetinden yardım isteyen Melis'e, herhangi bir Hollanda temsilciliğine bizzat başvuru yapması gerektiği iletilmiş.

KIZI İÇİN VARINI, YOĞUNU SATTI Suriye'de Hollanda diplomatik temsilciliği olmadığı için Melis'in eve dönüş çabası boşa çıkmış. Bunun üzerine babası Faruk Atıcı, kızını kendisi kurtarmaya karar vermiş. Birkaç kez Türkiye'ye giden Atıcı, insan kaçakçıları ile iletişim kurmuş. Gerekli parayı sağlamak için evini satan ve varını yoğunu harcayan Faruk Atıcı, geçen yaz zorlu bir yolculuğa çıkmış. KIZININ TUTULDUĞU KAMPI BULDU Kimi zaman taksi ve tekne ile kimi zaman da yaya veya at sırtında Türkiye'den Irak'a, oradan da Suriye'nin kuzeyine ulaşmayı başarmış. Kızının tutulduğu kampı bulan Atıcı, uzun uğraşlar sonucu terör örgütünün yetkililerini ikna ederek, insani nedenlerle Melis'in serbest bırakılmasını sağlamış. AT SIRTINDA SURİYE'DEN IRAK'A Melis, babasını karşısında görünce büyük bir şaşkınlık yaşamış. Faruk Atıcı, kızıyla karşılaşma anını, "Çok güzel bir andı" diye anlatıyor. Ancak asıl zorluk bundan sonra başlamış. Gece yarısı baba, kız ve 5 aylık bebek insan kaçakçıları eşliğinde at sırtında Suriye'den Irak'ın kuzeyine gitmek için yola çıkmışlar.

"O GECE BEBEK HİÇ AĞLAMADI" Atıcı, "Bu çok tehlikeliydi. Resmi evrakımız yoktu. Çok büyük bir risk aldık. Neyse ki şanslıydık, her zaman ağlayan bebek o gece hiç ağlamadı" diyor. Zorlu bir yolculuk sonrası Irak'ın kuzeyindeki Erbil kentine ulaşan Atıcı ile kızı ve torunu, doğruca Hollanda Konsolosluğu'na gitmiş. ANNE VE BEBEKTEN DNA İSTENDİ Ancak konsolosluk, gerekli seyahat belgelerinin düzenlenebilmesi için anne ve çocuğa DNA testi yapılmasını istemiş. Melis ve bebekten alınan DNA örnekleri, test için Hollanda'ya gönderilmiş. Bu arada Faruk Atıcı ile Melis ve bebeği, "herhangi geçerli bir belge olmadan, kaçak yollarla ülkeye girdikleri gerekçesiyle" Irak makamlarınca tutuklanmış. CEZAEVİNDE DAYAK VE TECAVÜZ Atıcı, ayrı bir cezaevine, Melis ve bebeği de başka bir cezaevine konmuş. Küçük bir koğuşta 75'ten fazla kişiyle birlikte kalan Faruk Atıcı, oradaki durumu, "Ne duş ve tuvalet vardı ne de yatak ve battaniye" diye anlatıyor. Cezaevi koşullarının oldukça ağır olduğunu söyleyen Atıcı, "Mahkumlar her gün dövülüyor, genç çocuklara tecavüz ediliyordu" diyor.