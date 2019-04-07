HABER

Kilometrelerce uzaktan gelip Sivas’ta çöp topladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 13:59 | Son Güncelleme

Dünyanın 4 farklı ülkesinden Erasmus eğitimi kapsamında Sivas’a gelen 10 yabancı uyruklu öğrenci ve 50 Türk öğrenci, çevre kirliliğine dikkat çekmek için birlikte çöp topladı.Sosyal medyada hızla yayılan "Trashtag challenge" hareketi, Sivas’taki öğrencileri harekete geçirdi.

Dünyanın 4 farklı ülkesinden Erasmus eğitimi kapsamında Sivas’a gelen 10 yabancı uyruklu öğrenci ve 50 Türk öğrenci, çevre kirliliğine dikkat çekmek için birlikte çöp topladı.
Sosyal medyada hızla yayılan "Trashtag challenge" hareketi, Sivas’taki öğrencileri harekete geçirdi. Gelişim Gençlik Derneği üyesi 10 yabancı uyruklu öğrenci ve 50 Türk öğrenci, "kardeşler tepesi" olarak bilinen ormanlık alanda çöp toplama etkinliği gerçekleştirdi. Erasmus eğitimi kapsamında kilometrelerce uzaklıktan Sivas’a gelerek Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde okuyan yabancı öğrenciler ve Türk öğrenciler, içinde otomobil lastiğinin de bulunduğu yaklaşık 30 çuval çöp topladılar. Gelişim Gençlik Derneği üyesi öğrenciler, bölgenin önceki ve temizlendikten sonraki fotoğraflarını çekip Trashtag58 ismiyle açtıkları hashtaği etiketleyerek sosyal medyada paylaştı.

"Kardeşler tepesini görünce çok şaşırdım"
Polonyalı Silvia adlı öğrenci, tepeyi görünce çok şaşırdığını belirterek, “Ben Silvia, Polonyalıyım. Sivas’ta gönüllük yapıyorum. Çevremiz her geçen gün kirleniyor, biz de çevre kirliliğine dikkat çekmek için bugün bu bölgeyi seçtik. Çöp toplama etkinliği yapıyoruz. Polonya’da da bu tür kirlilikler var. Camları ve plastikleri ayrıştırmaya çalışıyoruz. Ama kardeşler tepesini görünce çok şaşırdım. Neden bu kadar çöp var diye düşündüm. Aslında sadece burası değil bütün dünya böyle kirli” dedi.

"Dünya kirli ve bunu herkesin görmesi gerekir"
Faslı öğrenci Raja ise, dünyanın çok kirli olduğunu ve herkesin bunu görmesi gerektiğini ifade ederek, “Benim profesyonellik alanım biyoloji, gerçekten dünya çok kirli ve bu kirliliği bütün insanların görmesi gerekiyor. Bu utancı bütün insanların yaşaması ve hissetmesi gerekiyor. O yüzden dikkat çekmek için bu aktiviteye katıldım“ ifadelerini kullandı.
Dernek üyesi Sümeyra Büyükçamsarı, çevre kirliliğine dikkat çekmek için böyle bir etkinlik yaptıklarını belirterek, “Çevre kirliliğine dikkat çekmek amacı ile böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Sivas Gelişim Gençlik Derneği olarak gönüllülerimiz ile birlikte dünya çapında trashtag olarak bilinen etkinliği gönüllülerimizin kendi istekleri doğrultusunda gerçekleştirdik. Trashtag etkinliği dünya çapında çevre kirliliğine dikkat çekmek amacı ile sosyal medya aracılığı ile gerçekleştirilen bir etkinlik. Kirli olan bir alanın öncesi ve sonrası fotoğraflandırılıyor ve dikkat çekmek amacı ile sosyal medyada paylaşılıyor” şeklinde konuştu.

PARTNERAt yarışı izlemeye gittiler, kendilerinden geçtiler!At yarışı izlemeye gittiler, kendilerinden geçtiler!
Gaziler 45 yıl sonra Kıbrıs yolundaGaziler 45 yıl sonra Kıbrıs yolunda
Güneşi gören çocuklar ’Anzele’ suyuyla buluştuGüneşi gören çocuklar ’Anzele’ suyuyla buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Ankara Üniversitesi harekete geçti: Açığa alındı

Ankara Üniversitesi harekete geçti: Açığa alındı

Kim olduğunu öğrenince şoke olacaksınız! Bu nasıl değişim?

Kim olduğunu öğrenince şoke olacaksınız! Bu nasıl değişim?

Ryan Babel bombası patladı! Galatasaray...

Ryan Babel bombası patladı! Galatasaray...

İstanbul'daki oy sayımlarında son durum

İstanbul'daki oy sayımlarında son durum

Dışişleri'nden AB'ye seçim yanıtı: Talihsiz bir gaf

Dışişleri'nden AB'ye seçim yanıtı: Talihsiz bir gaf

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İşte ilk kez ortaya çıkan ses kayıtları

İşte ilk kez ortaya çıkan ses kayıtları

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

YSK'dan İstanbul kararları!

YSK'dan İstanbul kararları!

Atatürk Havalimanı'ndan 'Büyük Taşınma' başladı

Atatürk Havalimanı'ndan 'Büyük Taşınma' başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şırnak'ta terör operasyonu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu! Etkisiz hale getirildiler

İstanbul Havalimanı havadan görüntülendi

İstanbul Havalimanı havadan görüntülendi

Av yasağı öncesi son ağlarını attılar

Av yasağı öncesi son ağlarını attılar

Sınırda hareketlilik! YPG'li teröristlerin Suriye'deki konvoyu böyle görüntülendi

YPG'li teröristlerin Suriye'deki konvoyu böyle görüntülendi

İnşaat iskelesini çalmaya çalışırken yakalandılar

İnşaat iskelesini çalmaya çalışırken yakalandılar

Tunceli'de terör örgütüne ait silah deposu imha edildi

Tunceli'de terör örgütüne ait silah deposu imha edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.