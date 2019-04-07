Kilometrelerce uzaktan gelip Sivas’ta çöp topladılar

Dünyanın 4 farklı ülkesinden Erasmus eğitimi kapsamında Sivas’a gelen 10 yabancı uyruklu öğrenci ve 50 Türk öğrenci, çevre kirliliğine dikkat çekmek için birlikte çöp topladı.

Sosyal medyada hızla yayılan "Trashtag challenge" hareketi, Sivas’taki öğrencileri harekete geçirdi. Gelişim Gençlik Derneği üyesi 10 yabancı uyruklu öğrenci ve 50 Türk öğrenci, "kardeşler tepesi" olarak bilinen ormanlık alanda çöp toplama etkinliği gerçekleştirdi. Erasmus eğitimi kapsamında kilometrelerce uzaklıktan Sivas’a gelerek Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde okuyan yabancı öğrenciler ve Türk öğrenciler, içinde otomobil lastiğinin de bulunduğu yaklaşık 30 çuval çöp topladılar. Gelişim Gençlik Derneği üyesi öğrenciler, bölgenin önceki ve temizlendikten sonraki fotoğraflarını çekip Trashtag58 ismiyle açtıkları hashtaği etiketleyerek sosyal medyada paylaştı.

"Kardeşler tepesini görünce çok şaşırdım"

Polonyalı Silvia adlı öğrenci, tepeyi görünce çok şaşırdığını belirterek, “Ben Silvia, Polonyalıyım. Sivas’ta gönüllük yapıyorum. Çevremiz her geçen gün kirleniyor, biz de çevre kirliliğine dikkat çekmek için bugün bu bölgeyi seçtik. Çöp toplama etkinliği yapıyoruz. Polonya’da da bu tür kirlilikler var. Camları ve plastikleri ayrıştırmaya çalışıyoruz. Ama kardeşler tepesini görünce çok şaşırdım. Neden bu kadar çöp var diye düşündüm. Aslında sadece burası değil bütün dünya böyle kirli” dedi.