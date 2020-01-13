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  4. Kilon mu dert, derdin mi kilo?

Kilon mu dert, derdin mi kilo?

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.01.2020 11:24 | Son Güncelleme

Beslenme ve bilinçaltına dikkat çeken Diyetisyen Kübra Çıtlak Demir, kilo ile psikolojik etkenlerden bahsetti. Sağlıklı ve kendimizi mutlu hissettiğimiz bir beden için beslenme ne kadar önemli ise, ruh halinin de önemine vurgu yapan Demir, kilo problemi yaşayanların sorunu çözmek için psikolojik sorunlarını da yok etmesi gerektiğini anlattı.

Kilon mu dert, derdin mi kilo?

Yasadığımız her sorunun her problemin psikolojimizle,bağışıklık sistemimizle sinir ve hormon sistemimizle bağlantısı olduğunu unutmayalım. Sadece tek bir konuya bakmak tek bir noktaya odaklanmak , bizim problemimizi çözmez. Bu yüzden, sağlık sorunlarımıza, kilo sorunlarımıza bütüncül bakmak, geniş bir çerçeveden bakmak çok önemli.

Kilo, evet birçok insanın problemi,sürekli alınıp verilen kilolar bizim için gerçekten çok can sıkıcı ve moral bozucu. Bazen verdiğimiz listeler ne kadar harfi harfine yapılsada,sonuçlar çok mükemmel olmayabiliyor. Eğer sizde sürekli kilo alıp veriyorsanız ve bunun sebebini bir türlü anlamıyorsanız, size bir kaç ipucu vereceğim. Hayatınızı, çocukluğunuzdan itibaren gözden geçirin. Mesela;kilo probleminiz ,bir şehir değişikliği,ülke değişikliği mekan değişikliğinden sonra mı oldu? Ailenizde ,iş hayatınızda, okulunuzda da kabul görmek, kendinizi göstermek için mi kilo alıyorsunuz? Size göre tehlikelerden kendinizi kilo alarak mı koruyorsunuz? Ya da ideal kilonuzdayken, çok stresli bir olay yaşayıp ondan sonra mı kilo almaya başladınız. Sorunun ,problemin çözümü aslında biz de…

Diyetisyen Kübra Demir Çıtlak

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Anahtar Kelimeler:
sağlık psikoloji

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