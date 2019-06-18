HABER

Kilosu 120 TL, bronzlaşmak isteyen kakao yağına rağbet gösteriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 13:18 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta hava sıcaklarının artmasıyla birlikte vatandaşlar bronzlaşmak için kakao yağına rağbet gösteriyor.Zonguldak’ta hava sıcaklarının artmasıyla birlikte vatandaşlar bronzlaşmak için yöntemler aramaya başladı.

Kilosu 120 TL, bronzlaşmak isteyen kakao yağına rağbet gösteriyor

Zonguldak’ta hava sıcaklarının artmasıyla birlikte vatandaşlar bronzlaşmak için kakao yağına rağbet gösteriyor.
Zonguldak’ta hava sıcaklarının artmasıyla birlikte vatandaşlar bronzlaşmak için yöntemler aramaya başladı. Özellikle son günlerde giderek rağbet gösterilen kakao yağı vatandaşların ilgi odağı oldu. Kilogramı 120 TL olan kakao yağı doğal bir ürün olmasının yanı sıra soyulma ve kızarıklık yapmıyor. Aktarlarda satılan kakao yağı katı ve sıvı olarak 2 çeşit olarak raflarda yerini alıyor.
41 yıldır baharatçılık yapan 67 yaşındaki Tahir Buyurucu, ’’Yaz aylarının vazgeçilmesi bronzlaşmak için kullanılan kakao yağı. 2 türlü oluyor. 1 sıvası var, birde katısı var. Katısı güneş görünce eriyor. Vücudunuza sürdüğünüz zaman hem soyulma yapmıyor hemde kızarıklık yapmıyor. Vatandaşlar bu doğal ürüne rağbet gösteriyor. Yan etkisi olmayan bir ürün. Altını da çizmek istiyorum doğal bir ürün. Birazcık pahalı bir ürün ama az bir şey alsanız yetiyor. Kg’su 120 TL. Vatandaş bunu 3-4 liralık alıyor parça halinde yetiyor. Bir yaz boyunca alınan bu kakao yetiyor. Diğerlerinden daha iyi bir ürün bu. Diğerlerinde katkı maddesi oluyor bunda katkısı maddesi yok. Bu ürün kakao ağacından çıkan doğal bir ürün’’dedi.

Kilosu 120 TL, bronzlaşmak isteyen kakao yağına rağbet gösteriyor

Kilosu 120 TL, bronzlaşmak isteyen kakao yağına rağbet gösteriyor

Antalya'da korkunç anlar! Acı içinde yere yığıldıAntalya'da korkunç anlar! Acı içinde yere yığıldı
Yıldırım Ordulu STK başkan ve temsilcileriyle buluştuYıldırım Ordulu STK başkan ve temsilcileriyle buluştu
İzmir Valiliği'nden Urla ve Seferihisar'daki barınaklara onayİzmir Valiliği'nden Urla ve Seferihisar'daki barınaklara onay
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Selahattin Demirtaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması

Selahattin Demirtaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması

İrem Sak'tan mayolu poz

İrem Sak'tan mayolu poz

Muhammed Mursi defnedildi

Muhammed Mursi defnedildi

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Zerrin Özer'e bir darbe daha! Adnan Oktar'ın...

Zerrin Özer'e bir darbe daha! Adnan Oktar'ın...

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu - Binali Yıldırım ortak canlı yayını saat kaçta başlayacak?

Ekrem İmamoğlu - Binali Yıldırım ortak canlı yayını saat kaçta başlayacak?

Komik Babalar Günü mesajları: Komik bir mesajla babanızı gülümsetmeye ne dersiniz?

Komik Babalar Günü mesajları: Komik bir mesajla babanızı gülümsetmeye ne dersiniz?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ünal Dinar ölü ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ünal Dinar ölü ele geçirildi

İstanbul'da gece yarısı hareketlilik! Derneği kurşun yağmuruna tuttular

Kurşun yağmuruna tuttular!

Yılanı tampondan elleriyle çıkardı!

'Ona sevdiğini hissettireceksin' dedi ve... Yaptıkları inanılmaz

Son berivanların zorlu mesaisi

Son berivanların zorlu mesaisi

DBP'li belediye, ihaleyi PKK'ya yakın kişilerin firmalarına vermiş

DBP'li belediye, ihaleyi PKK'ya yakın firmalara vermiş

Huser Yaylası sis denizi ile kendini hayran bırakıyor

Bulutların üzerindeki nokta! Hayran kalacaksınız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.