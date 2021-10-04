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  4. Kilosu 150 liradan satılıyor! Ihlamur fiyatı ucuzladı, talep patladı

Kilosu 150 liradan satılıyor! Ihlamur fiyatı ucuzladı, talep patladı

04.10.2021 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kış günlerinin favori içeceği olan ve geçen yıllara göre fiyatı ucuzlayan ıhlamura olan talep, havaların soğuması ile giderek artıyor.

Kilosu 150 liradan satılıyor! Ihlamur fiyatı ucuzladı, talep patladı

Soğuk kış günlerinde hem sıcak içecek olarak hem de içindeki vitaminlerle bağışıklık sistemini güçlendirmesi nedeniyle favori içeceği ıhlamur, havaların soğumaya başlamasıyla birlikte yeniden demlikteki yerini aldı. Korona virüs döneminde bağışıklık sistemini güçlendirmesi nedeniyle de insanların tercih ettiği ıhlamur, havaların soğuduğu bugünlerde de yine şifa deposu olarak tercih edilmeye devam ediyor. Ancak geçen yıl az olması ve kapanmalar nedeniyle kilogramı 200 TL’ye satılan ıhlamur Düzce’de bu sene 140 ile 150 TL’ye satılıyor. Fiyatının ucuzlaması ise talebi artırıyor.

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Geçen yıla göre ıhlamura olan talebin arttığını söyleyen Davut Uçel adlı aktar, “Ihlamur satışları geçen yıla oranla yüzde 50 yüzde 60 arttı. Geçen yıl bu zamanlarda yavaş yavaş kapanmaları başladığından dolayı bu sene öyle bir sorun olmadığı için ıhlamur satışları arttı. Geçen yıl kapanmadan dolayı insanlar ıhlamura rağbet göstermemişti ve ıhlamur fiyatları da geçen yıla göre daha ucuz. İlimizde ıhlamur bu sene geçen yıla göre daha çok var. Bunun nedeni ise iklimlerden ve havalardan dolayı. Havalar geçen yıl yağışlı gitmişti, bu sene ise daha düzgün gidiyor. Bu nedenle ıhlamur olma oranı da arttı. Fiyatlarda buna bağlı olarak düştü. Geçen yıl 1 kilogram ıhlamur 200 TL civarındaydı, bu sene 140-150 TL civarında. Bu da talebi artırdı. Geçen seneye göre daha fazla talep var” dedi.

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"İYİ IHLAMUR AZ AZ DEMLENMELİ"

Vitamini içinde kalan ıhlamurun nasıl demlenmesi gerektiğini de anlatan Uçel, “Ihlamur sürekli kaymamalı. Sürekli taze içilecek kadar yapıldığında daha sağlıklı olur. Bir demliği doldurup hep aynı ıhlamurun kaynatılması yanlış. Sürekli kaynama işlemi gördüğü için içindeki mineraller ölmüş oluyor. Her defasında taze olarak demlenmesini öneriyoruz” diye konuştu.

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İHA

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