Kilosu 2 bin TL! Ormanda gezerken "ölümsüzlük mantarı" buldu

İstanbul’da fotoğrafçılık yaptıktan sonra emekli olup 10 yıl önce Küre Dağları Milli Parkı sınırlarındaki Köklü köyüne dönen İsmail Yılmaz, ormana mantar toplamaya gitti. Yılmaz’ın kuruyan meşe ağacının dibindeki mantar dikkatini çekti. Mantarın fotoğrafını çekip, Bartın Üniversitesi'nde mantarlarla ilgilenen Nuri Kaan’a gönderdi. Nuri Kaan, İsmail Yılmaz'ın bulduğu mantarın 'ölümsüzlük mantarı' diye anılan mantar olduğunu söyledi. Yılmaz, meşe ağaçlarının bulunduğu alanda 3 Reishi mantarını toplayıp evine getirdi.

"NASIL TÜKETİLDİĞİNİ BİLMİYORUM"

Emekli olduktan sonra fotoğraf ve doğa sevgisi nedeniyle köyüne yerleştiğini söyleyen Yılmaz, “Buraya yerleştikten sonra sürekli ormana mantar toplamaya giderim. Mantarı bulduğuma çok sevindim. Bu mantarı bulduktan sonra eve getirdim, internet sitelerinde araştırma yaptım, sonra ölümsüzlük mantarı, imparator mantarı olduğunu öğrendim. Bu mantarın bağışıklık sistemini güçlendirip, kan dolaşımını düzenleyerek, kalp- damar hastalıklarına karşı koruyucu olduğu belirtiliyor. Ama nasıl tüketildiğini konusunda hiç bilgim yok” dedi.

"KİLOSUNUN 2 BİN LİRAYA SATILDIĞINI DUYDUM"

Mantarı kuruyan bir meşe ağacının altında bulduğunu söyleyen Yılmaz, “Ağaçların arasında gezerken, bu mantarı gördüm dikkatimi çekti. Hemen alıp fotoğrafını çektim hocaya attım. O ölümsüzlük mantarı olduğunu söyledi. Daha önce hiç böyle bir mantarla karşılaşmadık. Bu mantarın kilosunun 2 bin liraya satıldığını duydum, alıcısı varsa ben satarım. Ama gerçekten faydalı bir durum olacaksa da mantarı veririm sorun yok” diye konuştu.

Kaynak: DHA

