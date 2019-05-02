HABER

Kilosu 2 liradan satılan soğana hücum ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 16:31 | Son Güncelleme

Mersin’in Erdemli ilçesinde, Adana’dan getirdiği 5 ton kuru soğanı kilosu 2 liradan satan üreticinin soğanı 1 saatte tükendi.Adana’dan getirdiği soğanı Mersin’in Erdemli ilçesinde satışa sunan soğan üreticisi Burak Boyar (52), kamyonetine yüklediği 5 ton kuru soğanı kilosu 2 liradan satışa sundu.

Kilosu 2 liradan satılan soğana hücum ettiler

Mersin’in Erdemli ilçesinde, Adana’dan getirdiği 5 ton kuru soğanı kilosu 2 liradan satan üreticinin soğanı 1 saatte tükendi.
Adana’dan getirdiği soğanı Mersin’in Erdemli ilçesinde satışa sunan soğan üreticisi Burak Boyar (52), kamyonetine yüklediği 5 ton kuru soğanı kilosu 2 liradan satışa sundu. 5 ton soğan vatandaşlar tarafından kapış kapış satın alınarak 1 saat içerisinde tükendi.
Marketlerde 7-8 liradan satılan kuru soğanın sokakta 2 liradan satıldığını duyan vatandaşlar hemen soğan satıcısının yanına koştu.
Bazı vatandaşlar kiloyla alırken bazı vatandaşlar da ucuz bulduğu soğanı çuvallarla aldı.
Adana’da soğan üreticiliği yaptığını belirten Boyar, “Vatandaşın marketlerden kilosunu 7 liradan satın aldığı kuru soğanı biz tüketiciye direk olarak 2 liradan satıyoruz. Vatandaş ucuz soğan yesin. Biz vatandaşı düşünüyoruz ve vatandaşımıza ucuz soğan satmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.
Ucuz soğanı duyup almaya gelen Ercan Korum ise, “Halkımız artık ucuz soğan bulmak için çaba harcıyor. Marketlere gittiğimizde kilosunu 7 liradan satın aldığımız kuru soğanı 2 liradan satıldığını duyunca koştuk geldik. İnşallah diğer ürünler de ucuzlar ve vatandaş rahatlar” diye konuştu.

Kilosu 2 liradan satılan soğana hücum ettiler

Kilosu 2 liradan satılan soğana hücum ettiler

Kilosu 2 liradan satılan soğana hücum ettiler

PARTNERDünya bu akımı konuşuyor! Zirvede Türkiye varDünya bu akımı konuşuyor! Zirvede Türkiye var
Van'da çukura düşen ineği, itfaiye ekipleri kurtardıVan'da çukura düşen ineği, itfaiye ekipleri kurtardı
Suriyeli yetim çocuklardan Türk bayrakları ile gösteriSuriyeli yetim çocuklardan Türk bayrakları ile gösteri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Karolin Fişekçi'den olay Kerimcan Durmaz yorumu! Bir penis görseniz...

Karolin Fişekçi'den olay Kerimcan Durmaz yorumu! Bir penis görseniz...

İşte akıllı telefonların yeni fiyatları

İşte akıllı telefonların yeni fiyatları

AK Parti'den İstanbul seçimlerine itiraz açıklaması

AK Parti'den İstanbul seçimlerine itiraz açıklaması

'Seçimde usulsüzlük' iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı

'Seçimde usulsüzlük' iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Medya organlarını uyarıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Medya organlarını uyarıyorum

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denize giren turistlere büyük şok!

Denize giren turistlere büyük şok!

Büyük Çamlıca Camisi'nin resmi açılışı yarın yapılacak

Büyük Çamlıca Camisi'nin resmi açılışı yarın yapılacak

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde ilginç görüntü

Dünyaca ünlü sahilde ilginç görüntü

Balıkçılar, çaya yumurta bırakan sazanlar için nöbette

Böylesini ilk kez gördüler! Başında nöbet tutuyorlar

Adana'da HES'in yükleme havuzu kapağı kırıldı: 1 ölü, 3 yaralı

Yükleme havuzu kapağı kırıldı: 1 ölü, 3 yaralı

Lise öğrencisinden israfı önleyecek buluş

Lise öğrencisinden israfı önleyecek buluş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.