Kilosu 30 liradan satılıyor! Gören fotoğrafını çekmeden geçmiyor

Geçmiş yıllarda da orkinos yakaladıklarını söyleyen balıkçılar, dev balığı anca 4 kişi taşıyabildiklerini anlattı. Görenlerin fotoğrafını çekmeden edemediği balığın kilosu 30 liradan satışa çıkarıldı.
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