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Kilosu 30 liradan satılıyor! Gören fotoğrafını çekmeden geçmiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2019 15:02 | Son Güncelleme

Niğde'de balık tezgahını süsleyen 185 kilogramlık orjinos şehrin ilgi odağı haline geldi. 2,5 metre uzunluğundaki orkinosu görenler karşılaştıkları görüntüye kayıtsız kalamadı. Akdeniz'de yakalanıp Niğde'ye getirilen dev balık senede bir ya da maksimum iki kez tezgahta görülüyor.

Geçmiş yıllarda da orkinos yakaladıklarını söyleyen balıkçılar, dev balığı anca 4 kişi taşıyabildiklerini anlattı. Görenlerin fotoğrafını çekmeden edemediği balığın kilosu 30 liradan satışa çıkarıldı.

Balıkçılık yapan Halil Cullaz, Akdeniz'de yakalanan 2,5 metre uzunluğundaki 185 kilogramlık iki orkinosu Niğde'ye getirdi.
Tezgaha 4 kişiyle taşınan orkinoslar, vatandaşların ilgi odağı oldu.
Cullaz, AA muhabirine, tüketicilerin orkinosu sevdiğini belirterek, şunları söyledi:
"Orkinos Akdeniz'in derin sularında büyük tekneciler tarafından yakalanan bir balık. Daimi olarak tezgahımızda bulunmaz. Senede bir iki sefer denk gelirse biz de Niğde'ye getiriyoruz. Geçmiş yıllarda da sattık. Tüketicilere senede en az bir kere almalarını öneririz."
Kilogramı 30 liradan satılan orkinoslara ilgi gösteren vatandaşlar, balıklarla fotoğraf çektirdi.
İşte dev balığın görüntüleri... (AA)
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Anahtar Kelimeler:
Niğde balık Orkinos

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