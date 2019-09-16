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Kilosu 30 liraya çıkan hamsinin yerini, Gelibolu sardalyası aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 13:55 | Son Güncelleme

EDİRNE'deki balıkçı tezgahlarında avlanma yasağının kalkmasıyla birlikte vatandaşlar, kilosu 30 liraya çıkan Karadeniz hamsisi yerine 'Gelibolu hamsisi' olarak adlandırdıkları ve kilosu 20 liradan satılan sardalyaya ilgi göstermeye başladı.

Kilosu 30 liraya çıkan hamsinin yerini, Gelibolu sardalyası aldı

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE'deki balıkçı tezgahlarında avlanma yasağının kalkmasıyla birlikte vatandaşlar, kilosu 30 liraya çıkan Karadeniz hamsisi yerine 'Gelibolu hamsisi' olarak adlandırdıkları ve kilosu 20 liradan satılan sardalyaya ilgi göstermeye başladı. Edirneli balıkçı Feritdun Biztiren, "Hamsinin alternatifi sardalya, yani Gelibolu hamsisi oluyor. Çanakkale Boğazı’nda avlanan Gelibolu hamsisi, Karadeniz'de avlanan hamsi gibi lezzetli ve düşük fiyatıyla sofralarda yer alıyor" dedi.
Denizlerde av sezonunun açıldığı ilk günlerde balıkçılar, Karadeniz'de ağlarına takılan hamsileri, tezgahlarda kilosu 20-25 liradan satmaya başladı. Ancak aradan geçen günlerde denizin dibine inen hamsinin azlığı nedeniyle kilosu 30 liraya yükseldi. Hamsinin fiyatının artmasıyla birlikte Çanakkale Boğazı'nda bolca avlanan vatandaşların Gelibolu hamsisi adını verdiği ve kilosu 20 liradan satılan sardalya, Karadeniz hamsisinin alternatifi oldu.
'SEZON BAŞLAMADAN HAMSİ BİTTİ'
Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen müşterileri ile 'uluslararası balıkçı tezgahı' olma özelliğini taşıyan Edirneli balıkçılar, vatandaşın hamsiyi pahalı bulduğunu ve para kazanamadıklarını söyledi. Edirneli balıkçı Feridun Biztiren, "Hamsi havaların sıcak olmasıyla denizin dibine indi. Bu nedenle denizden az çıkan hamsiyi pahalıya satın alıyoruz. Hamsinin kilosunu 30 liradan satıyoruz. Şu ana kadar hamsiden para kazanmadık. Hamsinin alternatifi sardalya, yani Gelibolu hamsisi oluyor. Çanakkale Boğazı’nda avlanan Gelibolu hamsisi, Karadeniz'de avlanan hamsi gibi lezzetli ve düşük fiyatıyla sofralarda yer alıyor. Son günlerde sardalya satışlarımız arttı. Hamsi sezon başlamadan bitti" dedi.
'PALAMUT YOK'
Geçtiğimiz sezon denizden bol çıkan palamutun bu yıl hiç çıkmadığını söyleyen balıkçı Hamza Köksoy, "Geçtiğimiz yıl palamut bolluğu vardı, bu yıl denizden çıkmıyor. Çıkan çok az palamut tanesi 30 liradan satılıyor. Hamsi bu yıl denizin dibinde ya da yok. Alternatif olarak Gelibolu hamsisi, yani sardalya satıyoruz. Vatandaşın sardalyaya ilgisi büyük. Böyle giderse hamsinin fiyatı artacak" diye konuştu.
Balıkçı tezgahlarında çipura ve levrek, kilosu 30 liradan, ithal somunun kilosu 70 liradan, istavritin kilosu 20 liradan, ithal uskumru ise tanesi 10 liradan satılıyor.

FOTOĞRAFLI

Kilosu 30 liraya çıkan hamsinin yerini, Gelibolu sardalyası aldıKilosu 30 liraya çıkan hamsinin yerini, Gelibolu sardalyası aldıKilosu 30 liraya çıkan hamsinin yerini, Gelibolu sardalyası aldıKilosu 30 liraya çıkan hamsinin yerini, Gelibolu sardalyası aldı

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