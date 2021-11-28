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  4. Kilosu 35 liraya kadar çıkıyor! Şifasını bilen kuyruğa giriyor

Kilosu 35 liraya kadar çıkıyor! Şifasını bilen kuyruğa giriyor

28.11.2021 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kış aylarının gelmesi ile birlikte marmelât satışlarına rağbet arttı. Bağışıklık sistemini güçlendiren ve içinde birçok vitamini barındıran marmelatlar ağırlıklı olarak kuşburnu, kızılcık, alıçtan imal ediliyor. Kilogram fiyatının 15 ila 35 lira arasında satıldığı marmelatların soğuk algınlığı ve bazı rahatsızlıklara iyi geldiği biliniyor. Şekersiz olarak üretilen ürünler, kandaki yağ oranının düşmesinden, vücutta oluşan iltihaplara iyi geldiği belirtiliyor.

Bursa’da 35 yıldır pazarlarda bu mesleği yaptıklarını ve bu marmelatların üreticisi olduklarını belirten Erdal Akkaya, “Ürünlerimizden kuşburnu marmeladı yüksek oranda C vitaminine sahip olup, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Soğuk algınlığı, grip gibi mevsim hastalıklarına iyi gelmesinin yanı sıra kireçlenme, kalp damar hastalıklarıyla mücadelede de önemli bir silahtır. Zengin vitamin ve minerallerle sahip olan kuşburnu ve şekersiz olarak müşterilerimize sunduğumuz kuşburnu marmelatlarımız birçok derde deva olmaktadır. Tezgahımızın şifa deposu ürünlerinden bir diğeri ise kızılcıktır. Biz kızılcığın marmeladının yanı sıra kızılcık ekşisini de üretip satıyoruz. Kandaki kötü yağ oranını düşürmesinin yanı sıra vücutta oluşan iltihaplara iyi geldiği bilinmektedir. Bunlara ek olarak sindirim sistemimizi düzenler” dedi.

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''EN SAĞLIKLI MEYVE SUYU''

Ürettikleri marmelatların doğal ve katkısız olduğunu söyleyen Erdal Akkaya, “Alıç marmeladının da birçok faydası olduğu bilinen bir gerçek. Damar açıcı özelliğe sahiptir. Tansiyonu düşürmek için de kullanılır ve şekersiz olarak yapılırsa şekeri de düşürür. Ürünlerimizin hepsi kış aylarında çok yoğun talep görmektedir. Genelde vatandaşlar kahvaltılık olarak kullanıyor, ancak sulandırılıp içildiği takdirde çocuklarımız için en sağlıklı meyve suyu olarak tüketilebilir” diye konuştu.

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(İHA)

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Bursa
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