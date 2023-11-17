Kilosu 7 TL'den atılıyor, 200 katı fiyatına satılıyor! Hatay'da köylülerin ekmek kapısı tüm dünyada alıcı buluyor

Onca zahmete rağmen ekmeğini defne yapraklarından çıkaran köylüler, ilaç ve kozmetik sektöründe kullanılan yaprakları dünyanın birçok ülkesine satılmasında önemli rol oynuyor.

DÜNYANIN BİRÇOK ÜLKESİNDE ALICISI VAR

Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Kapısuyu Mahallesi'nde vatandaşlar defne yapraklarını toplayarak ailelerine katkı sağlıyor. Mahalle sakinleri kendi arazilerinde bulunan defne ağaçlarından toplanan defne yapraklarını, kurutma ve ayıklama işlemlerinin ardından balyalayarak dünyanın birçok ülkesine gönderiyor.

7 TL'DEN 1500 TL'YE

Üreticiler kilosunu 7 TL'den toptancıya satarken, yapraklar işlendikten sonra bin 500 TL'ye kadar dünya genelinde satılıyor.

İLAÇ VE KOZMETİK SEKTÖRÜNDE KULLANILIYOR

Defne yapraklarını toplayan 3 çocuk babası 50 yaşındaki Halil Keser şöyle konuştu:

"Yaprak birçok ilaç ve kozmetik ürününde kullanılıyor. Defne yaprağının tohum verenini kesmeyiz çünkü meyve verdiği için daha sonra işleniyor. Meyve vermeyen dalı ise kesip satıyoruz.

"YORUCU OLMASINA RAĞMEN EKMEĞİMİZİ BURADAN ÇIKARIYORUZ"

Kilosunu 7 TL'den toptancıya veriyoruz, onlar da fabrikada işleyip dünya ülkelerine kilosunu bin 500 TL'ye kadar satıyor. Bizim geçim kaynağımız buradan. Yorucu iş olmasına rağmen ekmeğimizi buradan çıkardığımız için yapıyoruz."

(İHA)





