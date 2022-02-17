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Kilosu 750 TL! Faydası saymakla bitmiyor

17.02.2022 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mezda sakızını hiç duymadıysanız faydalarına şaşıracaksınız. Mezda sakızı antiseptik özelliği, yaraların iyileşmesinde etkili olması gibi faydalarıyla doğal ürünler tercih edenler tarafından biliniyor. Köknar ağaçlarından toplanan mezda sakızı zor elde ediliyor bu nedenle fiyatı oldukça pahalı olabiliyor.

Kilosu 750 TL! Faydası saymakla bitmiyor

Mezda sakızı birçok hastalığa iyi gelmekte. Son zamanlarda alternatif tıpa gösterilen merakın artmasıyla birlikte mezda sakızının bilinirliği de artış göstermekte. Kahramanmaraş’ta köknar ağaçlarından toplanan mezda sakızı zahmetli işçiliği ve artan kıymeti ile kilosu 750 TL’den bin TL’ye kadar alıcı buluyor. Aktarlarda şifa amaçlı satılan ’mezda sakızı’ öksürük, şeker, iltihaplanma ve mide rahatsızlıklarına kadar birçok hastalığa deva olduğu belirtiliyor.

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MİDE VE BAĞIRSAKLARA İYİ GELİYOR

Onikişubat ilçesine bağlı Hayrullah Mahallesinde doğal gıda ürünleri satan Ali Kemal Aşık (42) mezda sakızının toplanmasının ustalık gerektirdiğini belirterek, "Mezda sakızı köknar ağacının kozalaklarından süzülen doğal bir sakız türüdür. Birçok hastalığa şifa olduğu bilinen sakıza vatandaşların ilgisi çok fazla. Mezda sakızı yaraların hızlı şekilde iyileşmesini sağlar. Mide ve bağırsak yaralarına iyi gelir. Astım, bronşit, nefes darlığı, grip ve öksürüğe iyi geldiği bilinmekte" dedi.

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MEZDA SAKIZI NASIL KULLANILIR?

• Tütsü olarak kullanılır.

• Bal ile karıştırılarak tüketilebilir.

• Yaraların üzerine uygulanabilir.

• Ufak parçalara bölerek su ile birlikte yutulabilir.


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