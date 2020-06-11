Kilosu altın değerinde olan deniz patlıcanını avlarken yakalandılar

Bodrum’da avlanması yasak olan ’deniz patlıcanı’nı yakalayan şahıslarla ilgili işlem başlatıldı. Yakalanan toplam 10 kilo ağırlığındaki canlılar tekrar denize salındı. Bodrum’da yapılan bir operasyonla kaçak avlanmış çok sayıda deniz patlıcanı ele geçirildi. Avlanması devlet kontrolünde olan patlıcanın izinsiz çıkarılması yasak ve kilosu 5 ila 25 dolar arasında değişiyor.

Yalıkavak Mahallesi’nde avlanması yasak olan deniz patlıcanının avlandığı ihbarını alan polis ekipleri, belirtilen bölgeye gitti. Ekipler, şüpheli şahısla birlikte 10 kilogram deniz patlıcanı ele geçirdi. Yakalanan deniz patlıcanları, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce teslim alındı. Deniz patlıcanlarının canlı olduğunun anlaşılması üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce denize salındı. Kaçak avlanan kişi ile ilgili gerekli adli işlemin başlatıldığı öğrenildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün kaçak avlanmaları önlemek için denetimlerini arttırdığı kaydedildi.

DENİZ PATLICANI?

Kozmetik, tıp ve yemek sektöründe kullanılan deniz patlıcanları denizlerin filtresi gibi çalışırlar. Bir deniz patlıcanı yılda 150 ton kumu filtre ederek temizleyebilmektedir. Özellikle sularımız kirlendiğinde denizlerimiz için kurtarıcı olabilecek bir canlı denilebilir. Deniz patlıcanları denizlerimizin geleceği için büyük önem taşımaktadır.