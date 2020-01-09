HABER
  4. Kilosu altınla yarışıyor: Tam bir şifa deposu

Kilosu altınla yarışıyor: Tam bir şifa deposu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 09:37 | Son Güncelleme

Artvin’de köknar ağacından tek tek toplanan çam sakızının kilosu 600 liradan satılıyor.

Artvin’de köknar ağacından tek tek toplanan çam sakızının kilosu 600 liradan satılıyor. Başta mide ağrısı olmak üzere birçok hastalığa iyi gelen çam sakızı, toz haline getirilerek balla karıştırıldığında kanser hastalarının tedavilerinde kullanılıyor.
Artvin’in ormanlarında bulunan köknar ağaçlarının kabukları arasından çıkan çam sakızın kilosu altınla yarışıyor. Aktarlar ve şarküterilerde satılan ve faydaları saymakla bitmeyen çamsakızını toplaması da ustalık istiyor. Genelde köylüler ve çobanlar tarafından, 10 katlı bina yüksekliğinde bulunan ağaçlara çıkılarak sadece bir çakı yardımıyla tek tek toplanılıyor. Bir kilo çam sakızı toplamak için en az 10 köknar ağacına çıkmanız gerekiyor. Ağacın kabuğundan çıkan çam sakızı, şarküteri ve aktarların en pahalı ürünü.

"Müşterilerimiz genelde mide ağrısı ve kanser hastalıkları için alıyorlar"
Ailecek 20 yıldır şarküteri işletmeciliği yapan Serkan Büyük çam sakızının birçok hastalığa iyi geldiğini ifade ederek “Artvin’in yöresel ürünlerini satıyoruz. İnsanların doğal ve organik ürünlere ilgisi yoğun. Bunun yanı sıra şifalı ürünleri de kullanarak doğal yollardan hastalıklarla mücadele ediliyor. Bu anlamda bal ve çam sakızı işletmemizin en faydalı ürünleri arasında. Müşterilerimiz genlikle çam sakızını toz haine getirip balla karıştırıyor. Bunu ilaç olarak mide ağıları ve kanser hastalı tedavilerinde kullanıyor” dedi.

"İşletmemizin en pahalı ürünü çamsakızı"
"Çam sakızının kilosunu 600 liradan satıyoruz" diyen Büyük, ”Bunun sebebi ağaçtan tek tek toplanması. 10 katlı bir bina yüksekliğindeki ağaçların tepelerine çıkıp sadece bir çakı yardımıyla tek tek toplanıyor. Müşterilerimiz genelde il dışında yaşayan Artvinliler, paket paket, kilo kilo İstanbul, Ankara, Bursa’ya kargolarla gönderiyoruz” diye konuştu.
Aktar işletmecisi Selahattin Arslan ise yaptığı açıklamada "Çam sakızı tam bir mide dostudur. Dişleri temizler, ağız kokusunu, mide gazını alır faydaları saymakla bitmez. Gelende Artvinli bildiği için daha çok Artvinli ve il dışında bulunan Artvinliler alıyor. Çiğnendiği zaman suyunu yutarsanız mide ağrısına büyük faydası var. Balla karıştırıldı zaman birçok farklı hastalığa iyi geldiği söylenir” şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Milyonları ilgilendiriyor! Ve belli oldu, ek ödeme... Milyonları ilgilendiriyor! Ve belli oldu, ek ödeme...
Frig Vadisi’nin beyaz güzelliğiFrig Vadisi’nin beyaz güzelliği
Ahırlarda yem üretilecekAhırlarda yem üretilecek
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den dikkat çeken İran açıklaması: Hazırız

ABD'den dikkat çeken İran açıklaması: Hazırız

İtalya'dan soğuk duş! 'Türkiye tutumunuzu yumuşatın'

İtalya'dan soğuk duş! 'Türkiye tutumunuzu yumuşatın'

Eleştiriler sürüyor! Haluk Levent paylaşımına Akalın'dan tepki

Eleştiriler sürüyor! Haluk Levent paylaşımına Akalın'dan tepki

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İran'ın saldırısı sonrası ABD'den flaş açıklama!

İran'ın saldırısı sonrası ABD'den flaş açıklama!

İstanbul'da şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu öldürüldü

İstanbul'da şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Beyoğlu'nda inşaat halindeki bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Beyoğlu'nda inşaat halindeki bina çöktü!

İmamoğlu 'ücretsiz dağıtacağız' demişti! İBB, 9 milyon litre yağlı süt alacak

İmamoğlu 'ücretsiz dağıtacağız' demişti! İBB harekete geçti

Ümraniye'deki sokak ortasındaki cinayet kamerada!

Ümraniye'deki sokak ortasındaki cinayet kamerada!

Esenyurt'ta yabancı uyruklu iki kişi ortalığı birbirine kattı

Esenyurt'ta yabancı uyruklu iki kişi ortalığı birbirine kattı

Eski sevgilisinin yanında başka bir erkek görünce dehşet saçtı

Eski sevgilisinin yanında erkek görünce...

Gaziosmanpaşa'da kadın ölümden saniyelerle kurtuldu

Yer: İstanbul! Ölümden saniyelerle kurtuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.