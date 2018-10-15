Kilosu ile dalga geçen kız arkadaşa inat 120 kilo verdi

Sinem ERYILMAZ - Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL,(DHA) - OBEZİTE cerrahisi yöntemiyle ameliyat olan ve bu ameliyatı olmak isteyen vatandaşları bir araya getiren etkinliğe katılan 33 yaşındaki Recep Akyıldırım, bir kız arkadaşının 'aynaya bak, kendine bak, dön bir de bana bak. Sen bana yakışıyor musun? Aynaya bak, sonra da kendine iyi bak' demesi üzerine 200 kilodan 120 kilo vererek 80 kiloya düştü.

Dünya olarak her geçen gün daha da şişmanlıyoruz. Obezite artık günümüzün değil çağın da en önemli problemleri arasında üst sıralarda yer alıyor. Çok ciddi sağlık problemlerine hatta ölümlere yol açan bu hastalığa farkındalık oluşturmak isteyen Medicana International İstanbul Hastanesi bu konuda kamuoyu oluşturmak için gerçekleştirdiği etkinliklere bir yenisini daha ekledi.

Obezite cerrahisi yöntemiyle ameliyat olan ve bu ameliyatı olmak isteyen vatandaşlarla bir araya gelen hastane, gerçekleştirdiği etkinlikte hem bilgilendirmede bulundu hem de merak edilen soruları yanıtladı.

Etkinlikte obezite ile ilgili açıklamalarda bulunan Medicana International İstanbul Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Çipe, "Vücut kitle indeksi oranı yüzde 30'un üzerinde ise obezite teşhisi konur. Bunun tedavisinde beslenme ve yaşam tarzı değişikliği çok önemli. Tamamiyle sağlıklı besleneceğiz ve günlük hayatımıza mutlaka fiziksel aktiviteyi sokacağız. Sağlıklı beslenmeden kastımız herkesin de bildiği gibi üç beyazı hayatımızdan çıkaracağız. Ve mutlaka günde en az bir saat ya da bunun karşılığı olarak yürüyüş yapıyorsak 10 bin adım kadar fiziksel aktivitemiz olacak. Bunları sağladığımız zaman zaten bir hastalığımız yoksa obez olmamız çok da mümkün değil" ifadelerini kullandı.