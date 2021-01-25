HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kilosu kadar tümörle dünyaya gelen bebeğe ameliyat

Kilosu kadar tümörle dünyaya gelen bebeğe ameliyat

25.01.2021 09:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kilosu kadar tümörle dünyaya gelen bebeğe ameliyat

Muş'ta dünyaya gelen, Kadir ve Besrayi çiftinin kız bebeği, Elazığ'da özel hastanede gerçekleştirilen ameliyatla vücuduna yapışık 1 kilo 600 gram tümörden kurtuldu. Annesi ameliyatlı olduğu, babası da şehir dışında bulunduğu için Elazığ'a yalnız getirilen bebeğin kilosu, operasyonun ardından 1 kilo 700 grama düştü. Çocuk Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Fikret Ersöz, hastalığın 40 binde bir görüldüğünü belirterek, "Ameliyat 4 saat sürdü. Çok başarılı geçti ve kitleyi çıkarmış olduk" dedi.

Muş’ta yaşayan ve kız bebek bekleyen Besrayi Ortaboy, salı günü rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı ve sezaryenle doğum yaptı. Ortaboy’u kızı, vücuduna yapışık 1 kilo 600 gram tümörle dünyaya geldi. Tümörün vücuttan ayrılması için Elazığ’daki özel hastane ile görüşüldü. Annesi ameliyatlı olduğu için yolculuk yapmasında sakınca bulunan ve babası Kadir Ortaboy da şehir dışında olan bebek, ambulansla Elazığ’a yalnız götürüldü. 4 saat süren başarılı ameliyatın ardından tümör çıkarıldı. Bebeğin kilosu da 3 kilo 300 gramdan 1 kilo 700 grama düştü. 40 bin doğumda bir görülen 'sakrokoksigeal teratom tümörü' nedeniyle bebek, hastanede 1 ay tutulacak.

c80380fb2e191df2478dfca26fce41c8

'KENDİ AĞIRLIĞINDA YÜK TAŞIYORDU'

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Fikret Ersöz, bebeğin Muş'ta 32 haftalıkken sezaryen ile 3 kilo 300 gram olarak doğduktan sonra kuyruk sokumu kısmında dev kitle görüldüğünü anlattı. Ersöz, "Oradaki doktor arkadaşlar bizi aradı. Biz de acil olarak ameliyat edilmesi gerektiğini söyledik ve hastanemize kabul ettik. Bebeğin annesi ameliyat olmuştu, babası ile il dışında çalıştığı için ambulans ile tek başına getirildi. Hastamız salı günü doğmuştu, biz de doğumunun 20’nci saatinde ameliyat ettik ve 4 saat sürdü. Çok başarılı geçti ve kitleyi çıkarmış olduk. Poposu biraz daha estetik oldu. Hastamızı makineden ayırdık. Kendi kendine nefes alıyor. Hızlı bir şekilde iyileşiyor. Kendi ağırlığında bir yük taşıyordu. 1 hafta sonra beslemeyi düşünüyoruz. 1 ay daha hastanemizde yatacak. Hastamız normal bir bebek gibi büyüyecek. Belki kontrollere koşarak gelecek. Nüksetmemesi için 2 yıl daha takip edeceğiz. Sakrokoksigeal teratom, 40 binde bir görülen bir hastalık. Daha çok kızlarda görülüyor. 5- 6 yıl önce aynı durumdaki bir hastayı ameliyat etmiştik. Şu an durumu çok iyi. Biz de bu hastaları ameliyat ettikçe aldığımız sonuçlardan mutlu oluyoruz" diye konuştu.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı! Anne, hukuk mücadelesini kazandı 'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı! Anne, hukuk mücadelesini kazandı
Datça’da kıyıya erkek cesedi vurduDatça’da kıyıya erkek cesedi vurdu
Twitch hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Twitch hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da bir diskalifiye daha! Ünlü isim için çok karar

Survivor'da bir diskalifiye daha! Ünlü isim için çok karar

Özil'den sonra bir bomba daha! Anlaşma tamam!

Özil'den sonra bir bomba daha! Anlaşma tamam!

'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı!

'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı!

ABD'de Trump alarmı! Binlerce ulusal muhafız görevlendirildi

ABD'de Trump alarmı! Binlerce ulusal muhafız görevlendirildi

Herkes memleketinde yaşasa en kalabalık il hangisi olurdu?

Herkes memleketinde yaşasa en kalabalık il hangisi olurdu?

İran'dan dikkat çeken Dağlık Karabağ açıklaması

İran'dan dikkat çeken Dağlık Karabağ açıklaması

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 23 Ocak koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 23 Ocak koronavirüs tablosu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Meteoroloji'den 8 il için 'sarı' uyarı

Meteoroloji'den 8 il için 'sarı' uyarı

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Tilkiye böyle seslendi

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Tilkiye böyle seslendi

Kısıtlama günleri ve saatleriyle ilgili flaş açıklama!

Kısıtlama günleri ve saatleriyle ilgili flaş açıklama!

Diğer Haberler

Nadir görülen vahşi hayvan ilçe merkezine indi

Vahşi hayvan ilçe merkezine indi

'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı! Anne, hukuk mücadelesini kazandı

'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı!

Datça’da kıyıya erkek cesedi vurdu

Datça’da kıyıya erkek cesedi vurdu

Damda güvercin uçururken sırtından vuruldu

Damda güvercin uçururken sırtından vuruldu

Tavuğunu yiyen tilkiye "Afiyet olsun" dedi

Tavuğunu yiyen tilkiye gülümseten tepki

Kızına cinsel istismardan tutuklandı, mahalleli evi ateşe verdi

Kendi kızına cinsel istismarda bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.