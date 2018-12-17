Kilosu yüzünden yatağa bağımlıydı! İşte mucize değişim

Yalnız başına ne yürüyebilen, ne de tuvalete geçebilen Christina, şimdilerde bambaşka biri oldu. Doktorunun mide küçültme ameliyatı olması gerektiğini söylemesi üzerine ameliyat masasına yatan Christina, aradan geçen ayların ardından bakın nasıl bir görünüme kavuştu.