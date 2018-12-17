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Kilosu yüzünden yatağa bağımlıydı! İşte mucize değişim

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.12.2018 11:23 | Son Güncelleme

ABD'nin Mississippi eyaletindeki South Haven kentinde yaşayan Christina isimli genç kız 23 yaşında 321 kilo ağırlığındaydı. Tamamen yatağa bağımlı olarak hayatını devam ettiren Christina doktor tavsiyelerine uyunca ölümün kıyısından döndü.

Yalnız başına ne yürüyebilen, ne de tuvalete geçebilen Christina, şimdilerde bambaşka biri oldu. Doktorunun mide küçültme ameliyatı olması gerektiğini söylemesi üzerine ameliyat masasına yatan Christina, aradan geçen ayların ardından bakın nasıl bir görünüme kavuştu.

Bambaşka biri oldu

ABD'nin Mississippi eyaletinde South Haven kentinde yaşayan 23 yaşındaki Christina, 321 kilo ağırlığında ve tamamen yatağa bağımlı bir şekilde yaşıyordu.
Hareket dahi edemeyen genç kızın yaşı ilerledikçe kilosu da artmaya başladı.
Aşırı kilosu yüzünden intihar girişiminde bulunan Christina, çok zor günler geçirdiğini söyledi.
Kilo verip, sağlığına kavuşmayı kafasına koyan genç kızın ameliyat olabilmesi için önce biraz kilo vermesi gerekiyordu.
Doktorunun söylediği kiloya inen Christina mide küçültme ameliyatı oldu.
Başarılı bir ameliyatın ardından kilo vermeye başlayan Christina, aşırı kilolu olan insanlara zayıflamaları konusunda ilham oluyor.
İşte mide küçültme ameliyatı olan Christina'nın son hali...
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ABD kilo

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