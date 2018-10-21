HABER

Kilosunu 250 TL'ye sattıkları doğal orman balı geçim kaynakları oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 12:45 | Son Güncelleme

KONYA'nın Hadim ilçesinde arıların ormanda yuvalandıkları ağaçlarda ürettikleri doğal orman balı, bölge halkının geçim kaynağı oldu.

Kilosunu 250 TL'ye sattıkları doğal orman balı geçim kaynakları oldu

Cengiz ÖZCAN/HADİM (Konya), (DHA)- KONYA'nın Hadim ilçesinde arıların ormanda yuvalandıkları ağaçlarda ürettikleri doğal orman balı, bölge halkının geçim kaynağı oldu. Yıllık yaklaşık 500 kilo orman balı hasat ettiklerini belirten Kadir Kuleli, kilosunu da 250 liradan sattıklarını belirtti.
Hadim ilçesi Akdeniz kıyı şeridi ve Konya ovasına sınır olan Toros sıra dağlarının doğu bölgesinde Taşeli platolarının tepeleri arasında dar vadiler üzerine kurulmuş bir yerleşim yeri. 13 bin nüfusa sahip Hadim'de, eskiden belde statüsünde olan Dedemli Mahallesi'nde son dönemlerde doğal orman balı bölge halkının geçim kaynadığı oldu. Bölge sakinlerinden Mehmet Adar (31), Kadir Kuleli (26) ve Süleyman Çiçek (26), arıların kendilerinin yuvalandığı ağaçlarda ürettikleri balları toplayıp satıyor. Her yıl nisan ve mayıs aylarında ormanlık bölgeyi gezip arıların yuva yaptığı ağaçları tespit ettiklerini belirten Kadir Kuleli, ''Arılar kendilerinin yuva yaptığı ağaçlarda bal üretiyorlar. Bizlerde nisan ve mayıs ayında gelip arıların yuva yaptığı ağaçları işaretliyoruz. Eylül ve ekim ayında gelip, arıların yuva yaptığı yerde ürettikleri doğal balları topluyoruz. Yıllık 500 kilo bal topluyoruz ve kilosunu da 250 liradan satıyoruz'' diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Kilosunu 250 TL'ye sattıkları doğal orman balı geçim kaynakları olduKilosunu 250 TL'ye sattıkları doğal orman balı geçim kaynakları olduKilosunu 250 TL'ye sattıkları doğal orman balı geçim kaynakları olduKilosunu 250 TL'ye sattıkları doğal orman balı geçim kaynakları oldu

PARTNERBir haftada 7 kiloyu bakın nasıl verdi!Bir haftada 7 kiloyu bakın nasıl verdi!
Sağlık Bakanı Koca, Prof. Dr. Mehmet Öz ile bir araya geldiSağlık Bakanı Koca, Prof. Dr. Mehmet Öz ile bir araya geldi
Konkordato komiserliği nedir, şartları nelerdir? (Konkordato komiserliği eğitimi)Konkordato komiserliği nedir, şartları nelerdir? (Konkordato komiserliği eğitimi)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Amcasına hakaret ettiği görüntülere tepki yağıyor! Enes Batur kendini böyle savundu

Amcasına hakaret ettiği görüntülere tepki yağıyor! Enes Batur kendini böyle savundu

Son dakika! Numan Kurtulmuş'tan Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili çok konuşulacak sözler

Son dakika! Numan Kurtulmuş'tan Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili çok konuşulacak sözler

ABD Başkanı Donald Trump'tan dünyayı şaşkına çeviren açıklama: Çekiliyoruz

ABD Başkanı Donald Trump'tan dünyayı şaşkına çeviren açıklama: Çekiliyoruz

ABD'de kan donduran olay! Tam 63 tane bebek cesedi kalıntısı bulundu!

ABD'de kan donduran olay! Tam 63 tane bebek cesedi kalıntısı bulundu!

Pınar Altuğ: Ben ayrılınca beni sen mi alacaksın?

Pınar Altuğ: Ben ayrılınca beni sen mi alacaksın?

Küresel ısınma dünya haritasını nasıl değiştirecek? Adım adım yaşanacaklar

Küresel ısınma dünya haritasını nasıl değiştirecek? Adım adım yaşanacaklar

İlginizi Çekebilir

Adana ve Gaziantep'te Suriyeli operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Adana ve Gaziantep'te Suriyeli operasyonu! Çok sayıda gözaltı

'Andımız' paylaşımı olay yaratmıştı! Bekir Bozdağ'dan çok sert yanıt

'Andımız' paylaşımı olay yaratmıştı! Bekir Bozdağ'dan çok sert yanıt

Suudi Arabistan'ın öldürüldüğünü itiraf ettiği Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede?

Suudi Arabistan'ın öldürüldüğünü itiraf ettiği Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede?

Suudi Arabistan itiraf etti: Cemal Kaşıkçı arbede sonucu öldü!

Suudi Arabistan itiraf etti: Cemal Kaşıkçı arbede sonucu öldü!

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

Japon deprem uzmanından ürküten Türkiye uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
IŞİD lideri Bağdadi'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na infaz talimatı

IŞİD lideri Bağdadi'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na infaz talimatı

Konkordato komiserliği nedir, şartları nelerdir? (Konkordato komiserliği eğitimi)

Konkordato komiserliği nedir, şartları nelerdir? (Konkordato komiserliği eğitimi)

Patronunun attırdığı imza kabusu oldu! 'Üzüntümden kanser oldum'

Patronunun attırdığı imza kabusu oldu! 'Üzüntümden kanser oldum'

Son dakika! Suudi yetkili Reuters'a konuştu: Cemal Kaşıkçı'nın ölümü müzakere ekibinin hatası

Son dakika! Suudi yetkili Reuters'a konuştu: Cemal Kaşıkçı'nın ölümü müzakere ekibinin hatası

ABD'li kadınları Türk iş adamı kılığında aşık edip dolandırdı!

ABD'li kadınları Türk iş adamı kılığında aşık edip dolandırdı!

Kazı çalışmalarında bulunan hayvan fosilleri ilgi odağı oldu

Kazı çalışmalarında bulunan hayvan fosilleri ilgi odağı oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.