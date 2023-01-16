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Kiloyla tost satıyor, görenleri şaşırtıyor! Bir kilosu bakın ne kadar

16.01.2023 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’nin Çivril ilçesinde bir büfede yapılan tost kiloyla satılıyor. Büyük ilgi gördüğü belirtilen tost, teraziyle tartılarak servis ediliyor. Esnaf, bir kilo tost ile üç kişinin rahat doyabileceğini ifade ediyor. Tostu yaptıktan sonra fiyatlandırma kısmında şaşırdıklarını da belirten esnaf "Bir kilo tostun fiyatı ne olacak önce bilemedik. Sonra müşteri memnuniyetini de göz önünde bulundurarak bir kilo tosta 100 lira fiyat belirledik." diye konuştu.

Kiloyla tost satıyor, görenleri şaşırtıyor! Bir kilosu bakın ne kadar

Çivril ilçesinde babasından kalma mesleği 24 yıldır sürdüren bir esnaf tarafından, büfesinde kiloyla tost yapmaya başlandı. Aktarılanlara göre, her geçen gün tostun ilgi görmesinden sonra yapımı ilerleten esnaf, tostları kiloyla satmaya başladı. Teraziyle tartarak servis eden esnaf, kiloluk tostun büyük ilgi gördüğünü belirtti. Babasının 1977 yılında açtığı ve işlettiği büfede severek çalıştığını ifade eden esnaf, "Büfemiz sanayi sitesi içinde. Karışık tost revaçta bir yiyecek. Tostta malzemelerde yapılabilecek her türlü değişikliği yaptık. En son kiloya tostu menümüze kattık. Kiloyla satılan tosta duble malzemeli tosttan daha fazla malzeme koyuyoruz. Bu yüzden daha doyurucu oluyor” dedi.

"BİR KİLODA SABİTLEDİK"

Bir kilo tost ile üç kişinin rahat doyabileceğini ifade eden vatandaş, "Biz tostu yaparken müşterilerin istekleri doğrultusunda ilerledik. Zaten duble malzemeli tost yapıyorduk, bir müşterimiz yumurtayı daha fazla isteyince biz sucuğu da artırdık; kaşarı fazla koyduk, domatesi sucuğu derken dubleden daha dolgun bir tost elde ettik. Müşterimize sunum yaptığımız zaman ne kadar ağır deyince tarttık ve 1 kilo 250 gram geldi. Sonra işi biraz standarda bağlamak ve fiyatlandırmasını yapabilmek için bir kiloda sabitledik" diye konuştu.

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"BÜTÜN TOST 60, BİR KİLO TOST 100 LİRA"

Tostu yaptıktan sonra fiyatlandırma kısmında şaşırdıklarını belirten esnaf "Yıllardır yarım ve üç çeyrek tost sattık. Son zamanlarda duble tost çıktı. Hepsinin fiyatını kafamızdan biliyoruz ama bir kilo tostun fiyatı ne olacak önce bilemedik. Sonra müşteri memnuniyetini de göz önünde bulundurarak bir kilo tosta 100 lira fiyat belirledik. Kiloluk tostun müşterisi günden güne artıyor. Üç kişi çok rahat doyuyor, duble tosttan daha doyurucu. Servis yaparken tartıda servis ediyoruz, müşteri tostun kilosunu görüyor" ifadelerini kullandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Denizli Çivril tost

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