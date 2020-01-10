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  4. Kilyos açıklarında kaybolan 3 vatandaşın yeri tespit edildi

Kilyos açıklarında kaybolan 3 vatandaşın yeri tespit edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 16:54 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, Kilyos açıklarında Rus bayraklı tanker ile Türk bayraklı balıkçı gemisinin çarpışması sonucu kaybolan 3 vatandaşın yerinin tespit edildiğini açıkladı.Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kilyos açıklarında Rus bayraklı ’Glard 2’ isimli tanker ile Türk bayraklı ’Dursun Ali Coşkun’ isimli balıkçı gemisinin çarpışması sonucu kaybolan 3 vatandaşımızın yeri, TCG Alemdar araştırma ve kurtarma gemimiz tarafından tespit edildi.

Kilyos açıklarında kaybolan 3 vatandaşın yeri tespit edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Kilyos açıklarında Rus bayraklı tanker ile Türk bayraklı balıkçı gemisinin çarpışması sonucu kaybolan 3 vatandaşın yerinin tespit edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kilyos açıklarında Rus bayraklı ’Glard 2’ isimli tanker ile Türk bayraklı ’Dursun Ali Coşkun’ isimli balıkçı gemisinin çarpışması sonucu kaybolan 3 vatandaşımızın yeri, TCG Alemdar araştırma ve kurtarma gemimiz tarafından tespit edildi. Kurtarma çalışmaları devam ediyor" denildi.

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MSB: "Kilyos açıklarında Rus bayraklı ’Glard 2’ isimli tanker ile Türk bayraklı ’Dursun Ali Coşkun’ isimli balıkçı gemisinin çarpışması sonucu kaybolan 3 vatandaşımızın yeri, TCG Alemdar araştırma ve kurtarma gemimiz tarafından tespit edildi. Kurtarma çalMSB: "Kilyos açıklarında Rus bayraklı ’Glard 2’ isimli tanker ile Türk bayraklı ’Dursun Ali Coşkun’ isimli balıkçı gemisinin çarpışması sonucu kaybolan 3 vatandaşımızın yeri, TCG Alemdar araştırma ve kurtarma gemimiz tarafından tespit edildi. Kurtarma çal
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