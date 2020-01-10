Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı! Balıkçıların telsizdeki son sözleri

Karadeniz’de Kilyos açığında tanker ile çarpışan balıkçı teknesi batmasının ardından kayıp 3 balıkçı için aramalar hem havadan hem de karadan devam ediyor.
Arama çalışmalarına katılan ve daha sonra karaya dönen balıkçı Sefer Şahin, o an yaşadıklarını anlattı.
'BATIYORUZ DİYEREK BAĞRIŞTIKLARINI DUYDUK'
Şahin İhlas Haber Ajansı muhabirine verdiği verdiği röportajda , “Bir gürültü oldu. Telsizden arkadaşların batıyoruz diyerek bağrıştıklarını duydum. Hemen yakınında tekneler vardı. Onlar 3 tane mürettebatı son anda aldılar. Tekne herhalde gemiyi sağ baş omzundan vurunca sürükledi, yatırdı. Teknede olanların hepsi arkadaşlarımız, tanıyorum. Kazanın olduğu yer kıyıdan aşağı yukarı 10 kilometre uzaklıkta” dedi.
(iha)
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