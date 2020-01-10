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  4. Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı! Balıkçıların telsizdeki son sözleri

Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı! Balıkçıların telsizdeki son sözleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 11:36 | Son Güncelleme

Kilyos açıklarında tanker ile çarpıştıktan sonra batan balıkçı teknesinde kaybolan balıkçıları aramadan dönen bir başka balıkçı Sefer Şahin batan tekneden seslenen balıkçıların telsizden konuşmalarını anlattı. Arkadaşlarının yardım çığlıklarını telsizden duyduğunu söyleyen Şahin,“Telsizden arkadaşların batıyoruz diyerek bağrıştıklarını duydum” dedi.

Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı! Balıkçıların telsizdeki son sözleri

Karadeniz’de Kilyos açığında tanker ile çarpışan balıkçı teknesi batmasının ardından kayıp 3 balıkçı için aramalar hem havadan hem de karadan devam ediyor.

Arama çalışmalarına katılan ve daha sonra karaya dönen balıkçı Sefer Şahin, o an yaşadıklarını anlattı.

'BATIYORUZ DİYEREK BAĞRIŞTIKLARINI DUYDUK'

Şahin İhlas Haber Ajansı muhabirine verdiği verdiği röportajda , “Bir gürültü oldu. Telsizden arkadaşların batıyoruz diyerek bağrıştıklarını duydum. Hemen yakınında tekneler vardı. Onlar 3 tane mürettebatı son anda aldılar. Tekne herhalde gemiyi sağ baş omzundan vurunca sürükledi, yatırdı. Teknede olanların hepsi arkadaşlarımız, tanıyorum. Kazanın olduğu yer kıyıdan aşağı yukarı 10 kilometre uzaklıkta” dedi.

(iha)

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Anahtar Kelimeler:
Kilyos balıkçı tanker Telsiz

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