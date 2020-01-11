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  4. Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesinin çarpışması

Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesinin çarpışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 09:52 | Son Güncelleme

Dalgıç ekipleri, batan balıkçı teknesinin enkazında oldukları belirlenen 3 kişinin cesetlerinin çıkarılması için çalışıyor

İSTANBUL (AA) - Kilyos açıklarında Rus bayraklı tankerle çarpıştıktan sonra batan balıkçı teknesinde kaybolan 3 kişinin cesetlerinin çıkarılması için çalışmalara yeniden başlandı.

Kilyos açıklarında dün Rus bayraklı "GLARD 2" isimli tanker ile çarpıştıktan sonra batan Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli balıkçı teknesinin enkazında olduğu tespit edilen 3 kişiye ait cesetleri çıkarmak üzere dalgıç ekipleri sabah saatlerinde yeniden bölgeye geldi.

Dalgıçların sualtındaki çalışmaları başlarken, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botlar ise yüzeyde arama faaliyetlerini sürdürdü.

Rusya'dan İzmir'e giden Rus bayraklı "GLARD 2" adlı tanker, dün sabah saatlerinde Kilyos açıklarında Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli balıkçı teknesiyle çarpışmış, tekne kazanın ardından batmıştı. Balıkçı teknesinde bulunan 6 kişiden 3'ü bölgedeki diğer balıkçı tekneleri tarafından kurtarılmış, 3 kişi ise kaybolmuştu. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı helikopter ve botlarla bölgede yapılan çalışmaların ardından, kayıp 3 balıkçının da içinde bulunduğu teknenin 77 metre derinlikte olduğu tespit edilmişti.

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istanbul Kilyos tekne kazası

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