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  4. Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesinin çarpışması

Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesinin çarpışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 21:38 | Son Güncelleme

İstanbul Valiliği: - "Halihazırda bir Sahil Güvenlik botu tarafından termal kamera ile su üstü araması yapılmaktadır, gün aydınlanana kadar devam edilecektir. Yarın sabah 08.00 itibarıyla ise bugün arama kurtarma faaliyetlerine katılan tüm ekipler, arama kurtarma çalışmalarını sürdürecektir"

İSTANBUL (AA) - Kilyos açıklarında Rus bayraklı tankerle çarpıştıktan sonra batan balıkçı teknesinde kaybolan 2 kişinin bulunması için su üstü aramasına devam edildiği, arama kurtarma faaliyetine katılan tüm ekiplerin yarın saat 08.00 itibarıyla çalışmalara devam edeceği belirtildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Kilyos açıklarında meydana gelen kazada kaybolan 3 balıkçı için yapılan arama kurtarma çalışmalarına bugün sabah saatlerinden itibaren devam edildiği belirtildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 3 bot, 1 dalış timi ve 1 helikopter, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 1 bot, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan TCG Alemdar Gemisi ile arama kurtarma faaliyetlerinin yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti unsurlarınca su üstü araması, sahil güvenlik helikopteri tarafından 3 sorti uçuş, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı TCG Alemdar Gemisi tarafından 3 dalış icra edilmiş ve 3 balıkçıdan 1 balıkçının naaşına ulaşılmıştır. Halihazırda bir Sahil Güvenlik botu tarafından termal kamera ile su üstü araması yapılmaktadır, gün aydınlanana kadar devam edilecektir. Yarın sabah 08.00 itibarıyla ise bugün arama kurtarma faaliyetlerine katılan tüm ekipler, arama kurtarma çalışmalarını sürdürecektir."

Rusya'dan İzmir'e giden Rus bayraklı "GLARD 2" adlı tanker, dün sabah saatlerinde Kilyos açıklarında Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli balıkçı teknesiyle çarpışmış, tekne kazanın ardından batmıştı. Balıkçı teknesinde bulunan 6 kişiden 3'ü bölgedeki diğer balıkçı tekneleri tarafından kurtarılmış, 3 kişi ise kaybolmuştu.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı helikopter ve botlarla bölgede yapılan çalışmaların ardından, kayıp 3 balıkçının da içinde bulunduğu teknenin 77 metre derinlikte olduğu tespit edilmişti.

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istanbul Kilyos tekne kazası

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