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  4. Kilyos'ta batan balıkçı teknesiyle ilgili çarpıcı iddia: Ruslar görmüş

Kilyos'ta batan balıkçı teknesiyle ilgili çarpıcı iddia: Ruslar görmüş

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 16:11 | Son Güncelleme

Kilyos açıklarında tankerin çarpması sonucu batan balıkçı teknesinde kaybolan 3 kişiden birinin daha cesedine ulaşıldı. Domaç ailesinin yakınlarından Abdullah Işıldak, kazadan sağ kurtulan balıkçıların "Ruslar bizi gördü fener çaktılar ve hiç durmadan devam ettiler" dediğini aktardı.

Kilyos'ta batan balıkçı teknesiyle ilgili çarpıcı iddia: Ruslar görmüş

Geçtiğimiz Cuma günü Kilyos açıklarında balıkçı teknesi ile Rus tankeri çarpışmış, kazada 3 balıkçı kurtarılırken 3 balıkçı ise denizde kaybolmuştu. Cuma gününden bu yana sürdürülen çalışmalarda bir balıkçının cenazesine ulaşılmıştı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı TCG Alemdar denizaltı kurtarma gemisi ve Sahil Güvenlik ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda bugün kayıp balıkçılardan birinin daha cesedine ulaşıldı. Yaklaşık 70 metre derinlikteki enkazdan çıkartılan cesedin İlyas Domaç'a ait olduğu öğrenildi. Sahil Güvenlik Botu'na yüklenen cenaze, İstinye'de bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi.

'RUSLAR BİZİ GÖRDÜ, DURMADAN DEVAM ETTİLER'

Balıkçıların yakını olduğu öğrenilen Abdullah Işıldak, kazaya ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Kazada kurtulan balıkçılarla görüştüğünü söyleyen Işıldak, "Bana gemiyi görmediklerini söylediler. Arkadaşlar akşam saat 18.00'de denize çıktı. Hava kararmıştı. Yusuf ile İlyas alt kamerada çay içiyor ve yemek yapıyormuş. Geminin çarpmasıyla birlikte dışarı bulunan Ali ve bir tayfa denize düşüyor. Fatih de kendini denize atıyor. O ara denizde kardeşini buluyor. Ancak onların bize anlattığı 'Ruslar bizi gördü fener çaktılar ve hiç durmadan devam ettiler' dedi. O ara küçük olan Ali 'abi ben gidiyorum' demiş. Daha sonra yandan Samsunlu bir motor görüyor geliyor halat atıyorlar. Fatih halatı tutuyor, önce kardeşini sonra kendisini kurtarıyorlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kilyos tanker balıkçı teknesi

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