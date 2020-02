Kilyos’ta batan tekneden sağ çıkan iki kardeş dehşet anlarını anlattı

Hiç beklemediği bir anda Rus tankerini karşısında gördüğünü söyleyen Fatih Coşkun, “Gemi bize yaklaşırken 5-10 metre kala sisin içerisinden geminin burnunu gördüm. Bunun üzerine makinelere yol verdim ama yol vermeye kalmadan balb motorun tam ortasından merkezledi ve kaldırmaya başladı. ‘Kaptan, kaptan’ diye bağırmaya başladım ama gemiden herhangi bir hamle görmedim. Gemi kendi halinde bırakılmış gibiydi. Çarpmadan önce herhangi bir far, ışık, telsiz anonsu gibi bir uyarı vermediler. Gemi kendi halinde, otomatik pilota bırakılmış şekilde gidiyordu. Bize bordadan bindirince bağırmaya başladık. Gemi hala yoluna devam ediyordu. Ben ‘Kaptan, ne olursun dur’ diye bağırıyordum ama o yoluna devam ediyordu. O esnada gemide iki kişinin baş tarafına doğru koşmaya başladığını gördüm. Bir süre sonra gemi hareket halindeyken üzerime ışık tuttular, daha sonra köprü üstüne bildirdiler sanırım durumu ve gemilerini boşa aldılar. Bizim teknemiz sular içerisinde gemiden ayrılırken alabora olmaya başladı. Ben de yanımdakilere ‘Kendinizi denize atın, tekne alabora olacak’ dedim. Kendimizi denize attık, bir süre sonra yeniden bir araya geldik. O esnada kardeşim ‘Ağabey, hakkını helal et. Ben boğuluyorum’ deyince ona ‘Sakın kendini bırakma, çocukların var, benim gözümü arkada bırakma’ dedim. O da ‘Ben artık dayanamıyorum’ deyince kolundan tuttum ve çıkarmaya çalıştım” dedi.

Teknelerine çarpan geminin kendilerini adeta ölüme terk ettiklerini belirten Dursun Ali Coşkun, “Gemi bu süreçte bize hiç yardımda bulunmadı. Ne bir sal indirdi, ne simit attı, ne de bize yardım için bağırdı. Kısacası yardım etmek için hiçbir hamle yapmadı. Kazadan önce de, ne bir far yakma, ne bir siren çalma, ne de bir telsizden bağırma olmadı. Hiçbir uyarıda bulunmadılar, direkt çarptılar. Elbette kaza olabilir ama bize hiç yardımda bulunmadılar. Bizi denizin üzerinde öylece bıraktılar. Tekne batmış olsaydı şu an üçümüz de yaşamıyor olurduk. Çevrede teknesiyle dolaşan Samsunlu bir arkadaşımız vardı. Allah razı olsun, bizi gördü ve teknesine aldı. Arkadaşımızın teknesine bindikten bir süre sonra kendi teknemizin tamamen suyun içerisine gömüldüğünü gördük. O esnada bize çarpan gemi de kaçmaya başladı. Ağabeyim, bindiğimiz teknenin telsizini kullanarak diğer teknelere gemimizin battığını söyledi. Diğer balıkçı arkadaşlar kısa sürede olay yerine gelerek babamı ve kaybolan öteki arkadaşları aramaya başladı ama hiçbirinden eser yoktu” diye konuştu.

"BİZE ÇARPAN GEMİ KAÇMAK İSTEDİ, SAHİL GÜVENLİK İZİN VERMEDİ"

Dursun Ali Coşkun, çarpışmadan sonra Rus tankerinin kaçmaya çalıştığını belirterek, “Sağ olsunlar, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı botlar da çabucak olay yerine geldi. Geminin önce demir yerine doğru hareket ettiğini, sonra da boğaz ağzına doğru kaçmaya çalıştığını öğrendik. Sahil Güvenlik Botları gemiyi boğaz ağzında çevirip tekrar demir yerine getirdi. Arama çalışmaları 3-4 gün boyunca hızlı bir şekilde devam etti, iki arkadaşımız bulundu ama babamızı bulamadık. Şu an aramalar biraz durdu gibi. Sağ olsunlar, TCG Alemdar gemisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca ilk günler hızlı bir şekilde aramalarını yaptılar, şu an da su üstünde aramalar yapılıyor. Biz o teknenin içerisinde babamızı bulamadık. Bir gün ölüm oldu ama babamıza ulaşamadığımız için evimiz hala cenaze evi, adeta her gün bir ölüm var. Denizden her çıkan cesede koşa koşa “Acaba babamız mı?” diyerek gidiyoruz. Biz, babamızın bulunmasını talep ediyoruz. Devletimiz, olayın ilk anından beri hep yanımızda oldu. Yanımızda olduklarını bilmek güzel ama babamızı istiyoruz” dedi.

Kilyos açıklarında Rus tankeri “GLARD 2”nin çarpması sonucu alabora olan gemiden sağ çıkan iki kardeş Fatih ve Dursun Ali Coşkun, babaları Yusuf Coşkun’un bulunması için arama çalışmalarının sürdürülmesini bekliyor.

