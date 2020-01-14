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  4. Kilyos'ta batan balıkçı teknesiyle ilgili çarpıcı iddia: Ruslar görmüş

Kilyos'ta batan balıkçı teknesiyle ilgili çarpıcı iddia: Ruslar görmüş

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 16:11 | Son Güncelleme

Kilyos açıklarında tankerin çarpması sonucu batan balıkçı teknesinde kaybolan 3 kişiden birinin daha cesedine ulaşıldı. İlyas Domaç’ın çocukluk arkadaşı ve arama çalışmaları devam eden Yusuf Coşkun’un kuzeni olan Abdullah Işılak, Rusların olayı gördüğünü fener çakıp yollarına devam ettiklerini iddia etti.

Kilyos'ta batan balıkçı teknesiyle ilgili çarpıcı iddia: Ruslar görmüş

Kilyos açıklarında Rus bayraklı "Glard 2" isimli tanker ile çarpıştıktan sonra batan Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli balıkçı teknesinin enkazında olduğu tespit edilen 2 kişiye ait cesetleri çıkarmak üzere başlatılan arama kurtarma çalışmalarına bugün de devam edildi. 4 gündür süren çalışmalar sonunda bugün İlyas Domaç’ın da cesedine ulaşıldı. Domaç'ın cesedi Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar İstanbul Bölge komutanlığı’na getirildi.

'RUSLAR BİZİ GÖRDÜ'

İlyas Domaç’ın çocukluk arkadaşı ve arama çalışmaları devam eden Yusuf Coşkun’un kuzeni olan Abdullah Işılak, şunları söyledi:

"Ölenlerin bir tanesi İlyas Domaç çocukluk arkadaşım, Yusuf dayımın oğlu. Şu anda İlyas’ı çıkarttılar otopsi yapıyorlar herhalde, sonra hastaneye götürürler, yarın da gömeriz. Kazayı kısaca anlatayım; Yusuf’un çocukları kurtulduğu için, onlar da benim yeğenim sayılır. Onların bana anlatması şöyle: 'Ağabey biz gemiyi görmedik' diyor. Zaten gece, 6’da falan denize çıktılar. Yusuf ve İlyas, altta kamarada, Yusuf çay içiyor, İlyas ise mutfakta yemek yapıyor. Geminin çarpması ile beraber, 'öyle bir çarptı ki ağabey' dedi. Ali ile bir tayfa dışarıda onlar denize düştü. Fatih yukarıda olduğu için ben denize düşmedim, ben kendimi denize attım, kenarlara tutundum çünkü öyle bir çarptı ki bize dönmeye başladık, dedi. Denizde kardeşimi buldum el ele tutuştuk ve 'Ruslar bize fener çaktılar, gördüler, devam ettiler yola dedi. O sırada küçük oğlu Ali ağabeyine 'Ben gidiyorum, affet ağabey' demiş. Ali kendini tamamen bırakmış ama Fatih bırakmadı kardeşini. O ara abim de donmaya başladı diyor Ali, derken yanımıza bir halat düştü diyor. Yanda Samsun’lu bir motor sağ olsun, görüp geliyorlar, halat atıyorlar. Fatih halatı tutuyor, önce kardeşini, sonra Fatih’i yukarı çekiyorlar ve kurtuluyorlar. Ben 50 seneden beri İlyas’ı görüyordum, şimdi böyle görmek istemiyorum.”

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Kilyos tanker balıkçı teknesi

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