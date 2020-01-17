Kilyos'ta aramalar birinci haftasında

Elif YAVUZ - İdris TİFTİKCİ- İbrahşm MAŞE İstanbul DHA - SARIYER Kilyos açıklarında 1 hafta önce batan balıkçı teknesindeki kayıp kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Çalışmaların 8'nci gününde TGC Alemdar gemisi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 1'nci sınıf dalgıçlarla ve uzaktan kumandalı sualtı robotları ile aramalarını sürdürüyor.

Kilyos açıklarında, Rus bayraklı "GLARD 2" isimli tankerle çarpıştıktan sonra batan Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli teknede kaybolan balıkçı Yusuf Coşkun'u arama çalışmaları sürüyor.

Kilyos açıklarında yürütülen çalışmalarda Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Alemdar da görev alıyor. TCG Alemdar denizaltı kurtarma gemisi tarafından ilk günden itibaren sürdürülen arama çalışmaları da görüntülendi. Batan balıkçı teknesinin 77 metre derinlikteki görüntüleri ortaya çıktı. Çalışmalarda uzaktan kumandalı sualtı robotları ROV cihazları ile alan taraması yapılırken öte yandan dalgıçlar enkazın olduğu noktada arama çalışmalarını sürdürüyor. Batan balıkçı gemisinde kaybolan 3 balıkçıdan 2'sinin cesedi daha önce çıkarılmıştı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından verilen bilgilere göre 2017 yılında denize faaliyete başlayan TGC Alemdar gemisi 90 metre uzunluğunda ve 19 metre genişliğinde ve 4 bin 200 ton. Personel Kurtarma Ana Gemisi TGC Alemdar'da ROV cihazlarla 1000 metreye kadar ve dalgıçlarla 91 metreye kadar dalış gerçekleştiriliyor. Karadeniz ve Akdeniz'e kıyısı olan hiçbir ülkede bu teknolojide arama kurtarma gemisi olmadığı da belirtildi. TGC Alemdar gemisinin en önemli özelliklerinin arasında ise dinamik konumlandırma sistemi yer alıyor. Bu sistem sayesinde gemi rüzgar ve akıntıdan etkilenmeden belirlenen konumda sabit bir şekilde kalabiliyor. Ayrıca 5 yatak kapasitesine sahip gemide bir acil serviste bulunan tüm imkanlar yer alıyor.

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