HABER
  4. Kilyos'ta aramalar birinci haftasında

Kilyos'ta aramalar birinci haftasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 13:38 | Son Güncelleme

Elif YAVUZ - İdris TİFTİKCİ- İbrahşm MAŞE İstanbul DHA - SARIYER Kilyos açıklarında 1 hafta önce batan balıkçı teknesindeki kayıp kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Elif YAVUZ - İdris TİFTİKCİ- İbrahşm MAŞE İstanbul DHA - SARIYER Kilyos açıklarında 1 hafta önce batan balıkçı teknesindeki kayıp kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Çalışmaların 8'nci gününde TGC Alemdar gemisi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 1'nci sınıf dalgıçlarla ve uzaktan kumandalı sualtı robotları ile aramalarını sürdürüyor.

Kilyos açıklarında, Rus bayraklı "GLARD 2" isimli tankerle çarpıştıktan sonra batan Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli teknede kaybolan balıkçı Yusuf Coşkun'u arama çalışmaları sürüyor.
Kilyos açıklarında yürütülen çalışmalarda Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Alemdar da görev alıyor. TCG Alemdar denizaltı kurtarma gemisi tarafından ilk günden itibaren sürdürülen arama çalışmaları da görüntülendi. Batan balıkçı teknesinin 77 metre derinlikteki görüntüleri ortaya çıktı. Çalışmalarda uzaktan kumandalı sualtı robotları ROV cihazları ile alan taraması yapılırken öte yandan dalgıçlar enkazın olduğu noktada arama çalışmalarını sürdürüyor. Batan balıkçı gemisinde kaybolan 3 balıkçıdan 2'sinin cesedi daha önce çıkarılmıştı.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından verilen bilgilere göre 2017 yılında denize faaliyete başlayan TGC Alemdar gemisi 90 metre uzunluğunda ve 19 metre genişliğinde ve 4 bin 200 ton. Personel Kurtarma Ana Gemisi TGC Alemdar'da ROV cihazlarla 1000 metreye kadar ve dalgıçlarla 91 metreye kadar dalış gerçekleştiriliyor. Karadeniz ve Akdeniz'e kıyısı olan hiçbir ülkede bu teknolojide arama kurtarma gemisi olmadığı da belirtildi. TGC Alemdar gemisinin en önemli özelliklerinin arasında ise dinamik konumlandırma sistemi yer alıyor. Bu sistem sayesinde gemi rüzgar ve akıntıdan etkilenmeden belirlenen konumda sabit bir şekilde kalabiliyor. Ayrıca 5 yatak kapasitesine sahip gemide bir acil serviste bulunan tüm imkanlar yer alıyor.
(FOTOĞRAF)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Şoke eden olay! Eski sevgilisinin ofisine gidip...Şoke eden olay! Eski sevgilisinin ofisine gidip...
Van Büyükşehir Belediyesi ilkbahara kadar 700 bin çiçek üretecekVan Büyükşehir Belediyesi ilkbahara kadar 700 bin çiçek üretecek
Derik'te engelli öğrenciler karneleri evde aldıDerik'te engelli öğrenciler karneleri evde aldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

Antalya'daki baldız cinayeti davasında kan donduran ifadeler

Antalya'daki baldız cinayeti davasında kan donduran ifadeler

Burak Özdemir öldü mü? Ortalığı karıştıran iddia

Burak Özdemir öldü mü? Ortalığı karıştıran iddia

Ara transferde bir bomba daha patladı

Ara transferde bir bomba daha patladı

Sıcaklıklar düşüyor, kar ve sağanak yağmur geliyor

Sıcaklıklar düşüyor, kar ve sağanak yağmur geliyor

Kız öğrenciler birbirine girdi, bıçaklar çekildi!

Kız öğrenciler birbirine girdi, bıçaklar çekildi!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Doktor doğuma bu halde girmişti! Bakan'dan açıklama geldi!

Doktor doğuma bu halde girmişti! Bakan'dan açıklama geldi!

Kan donduran olay! Hastane tuvaletinde bebek cesedi bulundu

Kan donduran olay! Hastane tuvaletinde bebek cesedi bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül faytonlarla ilgili yeni sistemi anlattı

Adalar'da yeni dönem! Erdem Gül sistemi anlattı

Ekrem İmamoğlu duyurdu! İstanbul'da ücretsiz ulaşımda yeni dönem

Ekrem İmamoğlu duyurdu! İstanbul'da ücretsiz ulaşımda yeni dönem

Platonik aşk cinayetinde yeni gelişme! İki kız kardeşin katiliyle ilgili flaş karar

Platonik aşk cinayetinde yeni gelişme!

Burnunu kıran kişinin eşini muayene etmişti! O anların görüntüsü ortaya çıktı

Burnunu kıran kişinin eşini muayene etmişti! Görüntüler ortaya çıktı

Karnesini görünce ağlamaya başladı

Karnesini görünce ağlamaya başladı

Bingöl'de, çöp dökmeye giderken şehit edilen askerin kanı yerde kalmadı

Bingöl'de, çöp dökmeye giderken şehit edilen askerin kanı yerde kalmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.