Kilyos'ta balıkçı teknesini batıran tanker havadan fotoğraflandı

Ali AKSOYER - \u0130stanbul DHA- Kilyos a\u00e7\u0131klar\u0131nda bal\u0131k\u00e7\u0131 teknesini bat\u0131ran tanker havadan foto\u011frafland\u0131. 140 metre boyunda 17 metre geni\u015fli\u011findeki gemi K\u0131s\u0131rkaya a\u00e7\u0131klar\u0131nda bekliyor.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Giden hayran kal\u0131yor! Turistler en \u00e7ok buray\u0131 tercih ediyorKasten adam \u00f6ld\u00fcrme cezas\u0131ndan aranan \u015fah\u0131s yakaland\u0131Libya krizi - \u0130talya medyas\u0131: Ba\u015fbakan Conte, T\u00fcrkiye'de Erdo\u011fan'a General Hafter'in mesaj\u0131n\u0131 iletecek
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