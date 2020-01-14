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  4. Kilyos'ta bir balıkçının daha cesedine ulaşıldı

Kilyos'ta bir balıkçının daha cesedine ulaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 14:19 | Son Güncelleme

Elif YAVUZ - İstanbul DHA - KİLYOS'ta kayıp 2 balıkçıdan birinin cesedine ulaşıldı.

Elif YAVUZ - İstanbul DHA - KİLYOS'ta kayıp 2 balıkçıdan birinin cesedine ulaşıldı.
Kilyoz açıklarında 10 Ocak'ta tankerin çarptığı balıkçı teknesinden düşerek kaybolan 3 balıkçı için çalışma başlatılmıştı. Balıkçılardan birinin cesedine cumartesi günü ulaşıldı. Kayıp 2 balıkçıdan birinin cesedine de bugün ulaşıldı.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Bugün yapılan çalışmalarda 1 balıkçıya daha ulaşıldı. Kayıp Balıkçılardan İ. D.'nin naaşı çıkarıldı. Balıkçımıza Allahtan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Kayıp 1 balıkçımız için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 2 bot, 1 dalış timi ve 1 helikopter, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan TCG Alemdar Gemisi ile arama kurtarma faaliyetleri icra ediliyor"

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