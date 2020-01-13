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  4. Kilyos'ta kaybolan balıkçıları arama çalışmaları

Kilyos'ta kaybolan balıkçıları arama çalışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 15:43 | Son Güncelleme

Kilyos'ta kaybolan balıkçıları arama çalışmaları

İSTANBUL (AA) - Kilyos açıklarında Rus bayraklı "GLARD 2" isimli tankerle çarpıştıktan sonra batan Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli balıkçı teknesinde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Sahil Güvenlik, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen arama çalışmalarına 4. gününde devam ediliyor.

Çalışmaların 4. gününde Sahil Güvenli Komutanlığı'na bağlı 2 bot, 1 dalış timi 1 helikopter, Kıyı Emniyet Müdürlüğüne bağlı 1 bot ve 1 helikopter de kısa aralıklarla sorti yaparak arama çalışmalarını sürdürüyor.

Rusya'dan İzmir'e giden Rus bayraklı "GLARD 2" adlı tanker, 10 Ocak sabah saatlerinde Kilyos açıklarında Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli balıkçı teknesiyle çarpışmış, tekne kazanın ardından batmıştı.

Balıkçı teknesinde bulunan 6 kişiden 3'ü bölgedeki diğer balıkçı tekneleri tarafından kurtarılmış, 3 kişi ise kaybolmuştu.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı helikopter ve botlarla bölgede yapılan çalışmaların ardından, kayıp 3 balıkçıdan birinin cesedine ulaşılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Glard -2 Kilyos Sahil Güvenlik

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