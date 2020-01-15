HABER
  4. Kilyos'taki kazada kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor

Kilyos'taki kazada kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 10:40 | Son Güncelleme

Kilyos'taki kazada kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Kilyos açıklarında, Rus bayraklı "GLARD 2" isimli tankerle çarpıştıktan sonra batan Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli teknede kaybolan balıkçı Yusuf Coşkun'u arama çalışmaları sürüyor.

Kilyos açıklarında yürütülen çalışmalarda Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Alemdar ve TCG Çubuklu gemileri tarafından su altı, Sahil Güvenlik Komutanlığından 2 bot, 1 dalış timi ve 1 helikopterle de su üstü arama faaliyeti yürütülüyor.

- Olay

Rusya'dan İzmir'e giden Rus bayraklı "GLARD 2" adlı tanker, 10 Ocak'ta Kilyos açıklarında Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli balıkçı teknesiyle çarpışmış, tekne kazanın ardından batmıştı.

Balıkçı teknesinde bulunan 6 kişiden 3'ü bölgedeki diğer balıkçı tekneleri tarafından kurtarılmış, 3 kişi ise kaybolmuştu.

Deniz Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı helikopter ve botlarla bölgede yapılan çalışmalarda kayıp 3 balıkçıdan 2'sinin cesedine ulaşılmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İstanbul için korkutan sözler: Daha da artacak İstanbul için korkutan sözler: Daha da artacak
İş yerinin önündeki minibüsü böyle soydularİş yerinin önündeki minibüsü böyle soydular
Ünlü oyuncu Wilma Elles’ten motosiklette güvenli sürüş uyarısıÜnlü oyuncu Wilma Elles’ten motosiklette güvenli sürüş uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arama Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kilyos TCG Alemdar TCG Çubuklu

En Çok Okunan Haberler

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

İran'ın düşürdüğü Ukrayna uçağıyla ilgili yeni görüntü

İran'ın düşürdüğü Ukrayna uçağıyla ilgili yeni görüntü

Beklenen haber geldi! Wikipedia açılıyor

Beklenen haber geldi! Wikipedia açılıyor

Isparta'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Isparta'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Ramo sosyal medyayı salladı! İşte nefes kesen final sahnesi

Ramo sosyal medyayı salladı! İşte nefes kesen final sahnesi

Doktor doğuma bu halde girdi!

Doktor doğuma bu halde girdi!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Canlı yayında rahatsızlanmıştı! Soylu'nun doktorundan açıklama

Canlı yayında rahatsızlanmıştı! Soylu'nun doktorundan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Edirne'de fuhuş operasyonu! Kadınlar kurtarıldı

Edirne'de fuhuş operasyonu! Kadınlar kurtarıldı

Balkondan girip öldürmüştü! Deniz toprağa verildi, katil zanlısı tutuklandı

Balkondan girip öldürmüştü! Deniz toprağa verildi, katil zanlısı tutuklandı

Bankayı soymaya girdi, "paraları bir türlü bulamadım" dedi

Bankayı soymaya girdi, "paraları bir türlü bulamadım" dedi

Son dakika! İstanbul'un iki ilçesinde 'sahte dolar' operasyonu!

İstanbul'un iki ilçesinde 'sahte dolar' operasyonu

AVM'deki bot hırsızı polis çıktı

AVM'deki bot hırsızı polis çıktı

Beşiktaş'taki tehlikeli yolculuk

Tek tekerle tehlikeli yolculuk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.