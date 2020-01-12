MAGAZİN
  4. Kilyos'taki kazanın ardından kaybolan balıkçıları arama çalışmaları sürüyor

Kilyos'taki kazanın ardından kaybolan balıkçıları arama çalışmaları sürüyor

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 12.01.2020 14:42 | Son Güncelleme

Kilyos'taki kazanın ardından kaybolan balıkçıları arama çalışmaları sürüyor

İSTANBUL (AA) - Kilyos açıklarında Rus bayraklı "GLARD 2" isimli tanker ile çarpıştıktan sonra batan Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli balıkçı teknesinde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı ekipler, sabah saatlerinde kazanın meydana geldiği noktada kaybolan balıkçıları arama çalışmalarına yeniden başladı.

Arama faaliyetleri kapsamında dün balıkçı gemisinde bulunan kayıp 3 balıkçıdan 1'inin cenazesine ulaşılmıştı.

Bugün devam eden arama çalışmalarda ise, kaybolan 2 balıkçıdan henüz bir haber alınamadı.

Rusya'dan İzmir'e giden Rus bayraklı "GLARD 2" adlı tanker, önceki gün sabah saatlerinde Kilyos açıklarında Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli balıkçı teknesiyle çarpışmış, tekne kazanın ardından batmıştı. Balıkçı teknesinde bulunan 6 kişiden 3'ü bölgedeki diğer balıkçı tekneleri tarafından kurtarılmış, 3 kişi ise kaybolmuştu.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı helikopter ve botlarla bölgede yapılan çalışmaların ardından, kayıp 3 balıkçıdan birinin cenazesine ulaşılmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Doğu Karadeniz için korkutan deprem açıklamasıDoğu Karadeniz için korkutan deprem açıklaması
Direklerarası Seyirci Ödülleri sahiplerini bulduDireklerarası Seyirci Ödülleri sahiplerini buldu
Norik Höyük’te 4 bin 500 yıllık biberonlar bulunduNorik Höyük’te 4 bin 500 yıllık biberonlar bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kaybolan balıkçılar, Kilyos, tekne kazası,

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Doğu Karadeniz için korkutan açıklama

Doğu Karadeniz için korkutan açıklama

Dilvin Ak'ın ölümüyle ilgili 'vahim' iddia! Hastaneden açıklama

Dilvin Ak'ın ölümüyle ilgili 'vahim' iddia! Hastaneden açıklama

Atatürk’e hakaret etmişti! Flaş gelişme

Atatürk’e hakaret etmişti! Flaş gelişme

Heyecanlandıran gelişme! Muğla'da görüntülendi

Heyecanlandıran gelişme! Muğla'da görüntülendi

Dünyanın konuştuğu karar sonrası Türkiye'den ilk açıklama

Dünyanın konuştuğu karar sonrası Türkiye'den ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

28 kişinin oynadığı 'Laz Kit'i 27 kişi izledi!

28 kişinin oynadığı 'Laz Kit'i 27 kişi izledi!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Baba Parası ne kadar izlendi? İşte rakamlar…

Baba Parası ne kadar izlendi? İşte rakamlar…

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Direklerarası Seyirci Ödülleri sahiplerini buldu

Direklerarası Seyirci Ödülleri sahiplerini buldu

Norik Höyük’te 4 bin 500 yıllık biberonlar bulundu

Norik Höyük’te 4 bin 500 yıllık biberonlar bulundu

“Biz Böyleyiz” filmine İzmir’de özel gala

“Biz Böyleyiz” filmine İzmir’de özel gala

‘Para Bulursam Parasız Yaşamanın Sırrını Anlatacağım’

‘Para Bulursam Parasız Yaşamanın Sırrını Anlatacağım’

Çağazder Dayanışma Günü İzmir’de kutlandı

Çağazder Dayanışma Günü İzmir’de kutlandı

İsmet Cerit’in “Göbeklitepe Saklı Mabede Yolculuk” kitabı okuyucusuyla buluşuyor

İsmet Cerit’in “Göbeklitepe Saklı Mabede Yolculuk” kitabı okuyucusuyla buluşuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.