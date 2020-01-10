HABER
  4. Kilyos'tan 7 km açıkta DHA muhabiri çalışmaları takip ediyor

Kilyos'tan 7 km açıkta DHA muhabiri çalışmaları takip ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 13:27 | Son Güncelleme

Elif YAVUZ - Harun UYANIK - İstanbul DHA - KİLYOS açıklarında tankerin çarpması sonucu batan balıkçı teknesindeki 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Elif YAVUZ - Harun UYANIK - İstanbul DHA - KİLYOS açıklarında tankerin çarpması sonucu batan balıkçı teknesindeki 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. DHA muhabir de tekne ile Kilyos'tan 7 kilometre açıkta çalışmaları takip ediyor.
Bu arada kazayla ilgili İstanbul Valiliği'nden yeni açıklama yapıldı. Açıklama şu şekilde:
"İstanbul Boğazı'nda bugün sabah saatlerinde Rus bayraklı GLARD 2 adlı tanker gemisiyle Türk bayraklı Dursun Ali Coşkun adlı balıkçı gemisinin çarpışmaları neticesinde meydana gelen kaza sonrasında başlatılan aramakurtarma çalışmaları devam etmektedir.
Bu kapsamda; Sahil Güvenlik Komutanlığından 4 bot, 1 dalış timi ve 1 helikopter, Jandarma Genel Komutanlığından 1 Helikopter,
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan TCG Alemdar gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden 2 Bot ile arama-kurtarma faaliyetlerine
devam edilmektedir"

(FOTOĞRAF)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAnnesinin intikamını alıyor!Annesinin intikamını alıyor!
6 kişinin öldüğü, 9 kişinin de yaralandığı olaya karışmışlardı, yakalandılar6 kişinin öldüğü, 9 kişinin de yaralandığı olaya karışmışlardı, yakalandılar
Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonuKırıkkale’de uyuşturucu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Erdoğan'a hakaretten yargılanan çocuklara 'şiir' cezası

Erdoğan'a hakaretten yargılanan çocuklara 'şiir' cezası

Videoyu görenler şoke oldu! Meğer 2 ay önce...

Videoyu görenler şoke oldu! Meğer 2 ay önce...

NYT'den flaş iddia: Görüntülere ulaştık

NYT'den flaş iddia: Görüntülere ulaştık

Mucize Doktor'da sürpriz oyuncu!

Mucize Doktor'da sürpriz oyuncu!

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2020 hac kuraları çekildi!

2020 hac kuraları çekildi!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Beşiktaş'ta vinç üst geçide çarptı! Yolun bir kısmı trafiğe kapatıldı

Beşiktaş'ta faciadan dönüldü

Asitli saldırı mağduru Berfin Özek'in ailesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Erdoğan tepki göstermişti! Berfin'in ailesinden açıklama

Bakan Akar ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti

Bakan Akar, Jeffrey'i kabul etti

Son dakika! Kilyos'ta batan teknede kaybolan kişilerin yeri tespit edildi

Kilyos'ta batan teknede kaybolan kişilerin yeri tespit edildi

Kadıköy’deki tacizci yakalandı

Kadıköy’deki tacizci yakalandı

Son dakika Kars'taki Sedanur Güzel cinayetinde mahkeme kararını açıkladı

Sedanur Güzel cinayetinde karar açıklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.