Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, "Kim '15 Temmuz geçti, bitti' derse aymazlık yapmış olur. FETÖ örgütü afişe oldu. Ne kadar adi, kahpe oldukları, ne kadar Türkiye'ye, millete düşman oldukları ortaya çıktı." dedi.

Bilal Erdoğan, AK Parti Bursa Gençlik Kolları tarafından düzenlenen "Gençlik Buluşması"nda yaptığı konuşmada, iddialı gençler için ileriye dönük plan yapabilmenin önem taşıdığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne, 15 Temmuz darbe girişimi sürecinin ardından milletin dirayetiyle geçildiğini anlatan Erdoğan, Türkiye'de gençlikle ilgili tek derdi olan hareketin AK Parti, tek liderin ise Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ifade etti.

Erdoğan, "Kim '15 Temmuz geçti, bitti' derse aymazlık yapmış olur. FETÖ örgütü afişe oldu. Ne kadar adi, kahpe oldukları, ne kadar Türkiye'ye, millete düşman oldukları ortaya çıktı. Şimdi FETÖ'nün borazanlığını 17-25 Aralık'tan sonra kim, nasıl yaptı bakalım. Hangi partiye, hangi operasyon çekiliyordu bakalım. Şimdi İYİ Parti'nin de başındaki burada, CHP'nin de başındaki hala burada. Bunların ne yaptıkları da ortada. Daha PKK'ya gitmiyorum, PKK tarafı daha net. O tarafta belediyenin imkanlarını, devletin belediyeleri hizmet için verdiği paraları nasıl terör örgütüne aktardığı, nasıl dağa aktardıkları ortaya çıkıyor. Devlet o belediye başkanını görevden alıyor, hakkında soruşturma açıyor, geliyorlar aynı adamı bir daha aday yapıyorlar. Mücadelemizi bunlarla veriyoruz." diye konuştu.