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Kim, 2. Elizabeth'in tahta çıkışının yıl dönümünü kutladı! Bir ilk yaşandı

03.06.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, 96 yaşındaki İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahta çıkışının 70'inci yılını tebrik etti. Mesajın, Kim Jong-un'un 'Kraliçe'ye gönderdiği ilk halka açık mesaj' olduğu belirtiliyor.

Kim, 2. Elizabeth'in tahta çıkışının yıl dönümünü kutladı! Bir ilk yaşandı

Straits Times sitesinin haberine göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kim tarafından gönderilen mesajda, "Ülkenizin Ulusal Günü, Majesteleri'nin resmi doğum günü vesilesiyle sizi ve halkınızı tebrik ediyorum." ifadeleri yer aldı.

Mesajın, Kim Jong-un'un "Kraliçe'ye gönderdiği ilk halka açık mesaj" olduğu belirtiliyor.

İLK DEFA KUZEY KORE BASININDA YER ALDI

İngiliz yetkililer, böyle bir mesajın daha önce de gönderildiğini aktarırken, bir veri tabanı araştırması, mesajın Kuzey Kore basınında ilk defa yer aldığını ortaya koydu.

Kraliçe 2. Elizabeth'in tahta çıkışının 70'inci yılına (Platin Yıl Dönümü) ilişkin törenler, dün, doğumu günü kutlamasıyla başlamıştı.

Geçit törenine 96 yaşındaki Kraliçe katılmazken, Kraliyet ailesinin diğer üyeleri kendilerini taşıyan araçlardan halkı selamlamıştı.

Kaynak: AA

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