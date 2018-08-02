MAGAZİN

Kim der 1 ay önce doğum yaptı diye!

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.08.2018 13:53 | Son Güncelleme

Süper model Candice Swanepoel, biri bir yaşında, diğeri henüz bir aylık oğluyla plajda görüntülendi.

Ünlü model doğum kilolarından büyük ölçüde kurtulmasıyla dikkat çekti.

Bir ay önce doğum yapan Candice Swanepoel plajda

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Süper model Candice Swanepoel, biri bir yaşında, diğeri henüz bir aylık oğluyla plajda görüntülendi. Ünlü model doğum kilolarından büyük ölçüde kurtulmasıyla dikkat çekti.
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Süper model Candice Swanepoel doğum yaptıktan bir ay sonra plajda mayosuyla görüntülendi.
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Bir yaşındaki oğlu Anaca ve bebeği Ariel ile birlikte Brezilya’nın Espirito Santo eyaletinde plaja giden 29 yaşındaki Güney Afrikalı süper model, doğum kilolarından büyük ölçüde kurtulmasıyla dikkat çekti.
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Ünlü model, oğluyla denize girerek birlikte yüzdü.
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Swanepoel aynı zamanda oğluna kovalarıyla plajda oyun oynattı.
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Bir aylık bebeğiyle bakıcısının ilgilendiği görülürken Swanepoel, uzun uzun güneşlenmeyi de ihmal etmedi.
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İşte Candice Swanepoel'un tatilinden yansıyan kareler...
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candice swanepoel doğum kiloları

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