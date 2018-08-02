Kim der 1 ay önce doğum yaptı diye!

Ünlü model doğum kilolarından büyük ölçüde kurtulmasıyla dikkat çekti.
Bir ay önce doğum yapan Candice Swanepoel plajda
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Süper model Candice Swanepoel, biri bir yaşında, diğeri henüz bir aylık oğluyla plajda görüntülendi. Ünlü model doğum kilolarından büyük ölçüde kurtulmasıyla dikkat çekti.
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Süper model Candice Swanepoel doğum yaptıktan bir ay sonra plajda mayosuyla görüntülendi.
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Bir yaşındaki oğlu Anaca ve bebeği Ariel ile birlikte Brezilya’nın Espirito Santo eyaletinde plaja giden 29 yaşındaki Güney Afrikalı süper model, doğum kilolarından büyük ölçüde kurtulmasıyla dikkat çekti.
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Ünlü model, oğluyla denize girerek birlikte yüzdü.
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Swanepoel aynı zamanda oğluna kovalarıyla plajda oyun oynattı.
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Bir aylık bebeğiyle bakıcısının ilgilendiği görülürken Swanepoel, uzun uzun güneşlenmeyi de ihmal etmedi.
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İşte Candice Swanepoel'un tatilinden yansıyan kareler...
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