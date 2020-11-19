Kim der 52 yaşındaki diye! Soyunmayı seven Lizzie Cundy’ye çocukları rest çekti

Son olarak maskeden yaptığı bikiniyle gündeme gelen Lizzie Cundy, 52 yaşında olmasına rağmen iddialı pozlarını sosyal medyada paylaşmaktan geri durmuyor. Dar kıyafetler giymeyi ve soyunmayı sevdiğini söyleyen Lizzie Cundy, “Yaşlandıkça daha özgür hissediyorum.” diyor.

Çıplaklıktan hoşlandığını belirten Lizzie Cundy, “Çıplak olmayı ve çıplak ev işi yapmayı seviyorum. Bunda yanlış bir şey olduğunu sanmıyorum.”

LİZZİE CUNDY: '80 YAŞINDA DA SOYUNACAĞIM'

Her sabah 20 dakika yüksek yoğunluklu egzersiz yaptığını söyleyen Lizzie Cundy, görünümünü korumak için elinden geldiğini yapacağını söyledi.

İnsanları güldürmekten hoşlandığını söyleyen televizyon yıldızı, maskeden yaptığı bikinisiyle verdiği poz için de insanları güldürmek için paylaştım dedi. Lizzie Cundy, takipçilerinden olumsuz yorum almadığını söyledi.

Ancak takipçilerinden gelen tepkiler fazlasıyla olumlu olsa da Lizzie Cundy’nin 19 ve 25 yaşındaki iki oğlu, onun çıplak paylaşımlarından oldukça rahatsızmış. Konuyla ilgili konuşan Cundy şöyle diyor: “Bazen iki oğlumun da paylaştığım resimleri gördüklerinde kafalarını ellerine koyduğunu biliyorum. Sık sık 'Instagram senin çıplak fotoğrafların için değil' diyorlar bana” dedi.



